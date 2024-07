Rozbudowa szpitala Biziela w Bydgoszczy potrwa dużo dłużej niż zakładano. Będzie przetarg

Z uwagi na to, że według planów inwestycja powinna zakończyć się za ok. 2 miesiące, zajrzeliśmy na plac budowy. Choć z zewnątrz gmach, który powstał przy dotychczasowej siedzibie szpitala Biziela robi wrażenie, z bliska i od środka trudno nie zauważyć, że do finalizacji projektu potrzeba więcej czasu.

Plan budowy

Wykonawca stworzył również stację transformatorową oraz przebudował wewnętrzną infrastrukturę drogową szpitala. Łącznie w obiekcie przewidziano powstanie 13 nowych wind, dodatkowych pomieszczeń socjalnych i technicznych oraz centralną sterylizację i stację do mycia łóżek.

Całkowita wartość kosztorysowa projektu to ponad 376 mln zł, z czego niemal 350 mln zł to dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia, ponad 26 mln zł to środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a ponad 1,3 mln zł to środki własne Collegium Medicum.