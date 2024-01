Radni PiS wnioskują do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego o zmianę uchwały antysmogowej

Sejmikowi radni PiS chcą zmiany wojewódzkiej uchwały antysmogowej i przedłużenia terminu wymiany kopciuchów. Skierowali wniosek do marszałka o przedłużenie terminu wymiany starych pieców, bo wielu mieszkańców regionu na taką inwestycję po prostu nie stać. Być może problem rozstrzygnie się na wiosnę tego roku.

- Chcieliśmy w ubiegłym roku, żeby termin wymiany pieców był przesunięty o dwa lata - mówi Michał Krzemkowski, przewodniczący klubu PiS w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - Podczas konsultacji społecznych do marszałka wpłynęło ponad tysiąc uwag, m.in. z organizacji ekologicznych, które były przeciwne temu pomysłowi. Wiadomo, że chodzi o zdrowie nas wszystkich, co nie ulega wątpliwości. Tyle tylko, że wielu mieszkańców na to nie stać. Dlatego ponawiamy wniosek.

Zakaz dla kopciuchów

Ood 1 stycznia br. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w myśl zapisów tzw. uchwały antysmogowej, obowiązuje zakaz użytkowania tzw. pozaklasowych kotłów i pieców grzewczych, co z uwagi na fakt, że na terenie województwa pozostaje, w świetle informacji, ponad 127 tys. urządzeń grzewczych tej kategorii.

"W październiku zeszłego roku przedstawił Pan projekt zmian tzw. uchwały antysmogowej, mający na celu dostosowanie obowiązkowych terminów wymiany pieców, kominków i kotłów grzewczych do tempa, w którym ten proces przebiega. Założono

w propozycji zmiany, że obowiązek wymiany kotłów i pieców pozaklasowych, jak i pieców 3 i 4 klasy oraz kominków nie spełniających norm ekologicznych, zostanie wydłużony do końca 2029 r. Ta propozycja miała charakter skrajny wobec dotychczasowych zapisów stanowiących taki obowiązek dla urządzeń pozaklasowych na koniec 2023 r., a urządzeń 3 i 4 klasy na koniec 2027 r. " - czytamy we wniosku do marszałka.

- Klub radnych PiS sygnalizował problem w połowie zeszłego roku. Nadal poza prawem znajduje się ponad 100 tys. gospodarstw domowych, które kotłów i pieców nie wymieniły, i zdane są na łaskę i niełaskę władz miejskich i gminnych, którym - tzw. uchwała antysmogowa daje możliwość karania mandatami. Ten proces, jeśli zostanie uruchomiony będzie „ślepy”. Jego ofiarami mogą stać się zarówno osoby cynicznie uchylające się od obowiązku wymiany źródła ciepła, jak również takie, które go nie wypełniły z przyczyn ekonomicznych albo z niewiedzy, bowiem idei, której przyświecało uchwalenie prawa antysmogowego właściwie nie wypromowano - mówi Michał Krzemkowski, szef klubu radnych PiS w sejmiku województwa.

"Technologia wykorzystywania kotłów do zgazowywania drewna wymaga co najmniej dwuletniego cyklu suszenia drewna. Znamy też liczne zastrzeżenia posiadaczy kotłów nie posiadających oznakowania konkretną klasą, gdyż zostały zakupione od renomowanych firm przed wejściem znakowania w życie" - czytamy we wniosku.

Wracają do projektu uchwały - o dwa lata wymiana później

Radni chcą, żeby wrócić do ich poprzedniego projektu uchwały z sierpnia 2023 r. - ma się zmienić termin wymiany urządzeń grzewczych pozaklasowych, z końca 2023 roku na koniec 2025, a pozostałe terminy – dla urządzeń grzewczych 3 i 4 klasy oraz 5

klasy w miastach prezydenckich i uzdrowiskowych, pozostawiająca niezmienione, a zatem koniec 2027r. i koniec 2029 r. To samo ma dotyczyć kominków

- To rozwiązanie kompromisowe - mówi Krzemkowski. - Jest do udźwignięcia przez zdecydowaną większość mieszkańców naszego województwa, dostosowane do perspektyw finansowych państwowego systemu dotacji, realizowanego przez

NFOŚiGW oraz akceptowalne dla środowisk ekologicznych. Jakie są szanse na zmianę przepisów? - Myślę, że duże. Musi to być poprzedzone szeroką kampanią informacyjną - ocenia szef klubu radnych PiS.

