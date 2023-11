Administracja Domów Miejskich w Bydgoszczy pogania wspólnoty mieszkaniowe, żeby podłączyły się do komunalnego ciepła

ADM ponagla wspólnoty mieszkaniowe do wymianu kopciuchów

Administracja Domów Miejskich w Bydgoszczy wysyła pisma do wspólnot mieszkaniowych z pytaniem o plany połączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. ma to związek z uchwałą antysmogową sejmiku województwa, która w grudniu... ma być zmieniona. Niektóre wspólnoty uważają, że to wyłudzanie pieniędzy.

"Jako pełnomocnik miasta zwracam się z prośbą o pisemną informację dotyczącą zamierzeń wspólnoty odnośnie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej" - czytamy w piśmie podpisanym przez Cezarego Domachowskiego, prezesa Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy. Pismo trafia właśnie do wspólnot mieszkaniowych w całym mieście. Prezes ADM podkreśla, że miasto jako członek wspólnoty i właściciel lokali musi uwzględnić zapisy uchwały dotycząch likwidacji pieców na paliwo stałe, wszędzie tam gdzie istnieje możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej lub gazowej. "Wymagane jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia od operatora sieci ciepłowniczej i gazowej o ewentualnym braku możliwości podłączenia do niej budynku - czytamy w piśmie podpisanym przez Cezarego Domachowskiego, prezesa Administracji Domów Miejskich. - W taki sposób chcą zdążyć, a przynajmniej mieć wytłumaczenie, dlaczego jeszcze nie mają mieszkańcy zmienionych kopciuchów - uważa jeden z członków wspólnot.

ADM potwierdza, że pisma trafiły do wspólnot.

- Spółka wysłała pismo do Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina Bydgoszcz ma lokale, z prośbą o przekazanie informacji o zamierzeniach odnośnie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ma to związek z Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - mówi Magdalena Marszałek, rzecznik Administracji Domów Miejskich.

Czy takie obostrzenia dotyczą tez budynków ADM?

- Spółka konsekwentnie od lat realizuje inwestycje w zakresie wymiany źródeł i systemów grzewczych. Sukcesywnie prowadzimy działania mające na celu likwidacje pieców na rzecz alternatywnych źródeł grzania - stwierdza rzeczniczka miejskiej spółki. - W miarę możliwości technicznych i finansowych, od lat przyłączane są całe budynki do miejskiej sieci m.in. w ramach programów: KAWKA I, KAWKA II, przebudowa budynków na lokale socjalne a także podczas modernizacji całych nieruchomości. Nadmienić należy, że w sytuacji możliwości podłączenia budynku do sieci miejskiej, jest to preferowany przez nas sposób ogrzewania.

Sejmik przedłuży termin wymiany kopciuchów?

Sejmik województwa prawdopodobnie w grudniu będzie głosował nad uchwałą zmieniająca przepisy dotyczące wymiany kopciuchów. Termin wymiany tych pieców ma być - według projektu uchwały - przesunięty do 2030 roku.

"Odkładanie w czasie wejścia w życie uchwały antysmogowej jest działaniem nieuczciwym i niesprawiedliwym wobec setek tysięcy mieszkańców, którzy ogrzewają swoje domy w sposób niezanieczyszczający powietrza, setek tysięcy mieszkańców, którzy zrezygnowali z „kopciuchów” i dostosowali się do wymogów uchwały antysmogowej, wreszcie setek tysięcy mieszkańców, którzy liczyli na to, że z dniem 1 stycznia 2024 problem kopcących kominów w okolicy zostanie rozwiązany" - czytamy w petycji Alarmu Smogowego skierowanej do marszałka.

Co mówią przepisy

Zapisy pierwszej uchwały antysmogowej dla województwa kujawsko-pomorskiego obowiązują od 1 września 2019 r. Zgodnie z jej postanowieniami:

od 1 stycznia 2024 roku mieszkańców województwa obowiązuje zakaz używania kotłów pozaklasowych, tj. niespełniających wymogów klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz kominków tzw. rekreacyjnych niespełniających wymogów ekoprojektu.

Od 1 stycznia 2028 roku zakaz używania kotłów dotyczyć ma również kotłów klasy 3 i 4.

W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?