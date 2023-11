Kłopoty z pieniędzmi na rozbudowę Filharmonii Pomorskiej. Szansa w przyszłym roku

- Niezrozumiała jest dla mnie decyzja ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego . To brzydkie zejście ze sceny politycznej – podkreślił podczas poniedziałkowego (20.11) briefingu prasowego marszałek Piotr Całbecki. – Będę apelował do nowego szefa resortu, aby jeszcze raz pochylić się nad projektem i docenić strategiczne znaczenie naszej instytucji dla polskiej kultury.

Filharmonia to flagowa instytucja

Minister kultury uznaje to za atak

Minister kultury, Piotr Gliński, skomentował na portalu X: - Nie wiem, co się stało marszałkowi Całbeckiemu, że tak brzydko atakuje ministra kultury. Marszałek wie, że projekt rozbudowy Filharmonii Pomorskiej ma szanse wsparcia z FEnIKSa w normalnym konkursie, wie też, że pula pozakonkursowa, przyznawana nie przez ministra, a UE wynosiła 400 mln zł (a sam projekt FP to 350 mln zł), wie również, że szefowa departamentu, który rozdziela granty, to była wiceminister rządu PO-PSL. Raczej by Pana nie skrzywdziła. Więc po co ten zakłamany atak? Kolejna odsłona systemu medialnych kłamstw Tuska...?