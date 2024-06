Przegląd prasy (25.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bydgoszcz wodnym centrum Polski. Największa na świecie konferencja poświęcona drogom wodnym rozpoczęła się nad Brdą”?

Prasówka 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bydgoszcz wodnym centrum Polski. Największa na świecie konferencja poświęcona drogom wodnym rozpoczęła się nad Brdą Jak wykorzystać potencjał Wyspy Młyńskiej, jazów wodnych w centrum miasta i jedynego takiego, unikatowego połączenia dróg żeglugi śródlądowej w naszej części Europy? O tym i nie tylko o tym debatuje ponad 75 ekspertów z różnych części świata, którzy przyjechali do Bydgoszczy na World Canals Conference 2024.

📢 Niemądre rasy psów - lista i znaczenie ras. Te psy uznaje się za najmniej inteligentne [25.06.2024] Wyróżnia się nawet 300 psich ras. Różnią się one nie tylko wyglądem, ale i charakterem czy predyspozycjami. Badacze psich zachowań zauważyli, że niektóre psie rasy są bardziej inteligentne. A które psie rasy uznawane są za najmniej mądre? Sprawdziliśmy. Zobaczcie, jakie rasy czworonogów nie zalicza się do najinteligentniejszych.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner zachwyca urodą i doskonałą figurą. Pokazała też najnowszy tatuaż [25.06.2024] Joanna Garbos, to córka znanej piosenkarki Teresy Werner, o której już pisaliśmy. Pani Joanna przyciąga uwagę nie tylko swoją urodą i figurą, ale także kadrami ze swoich podróży, którymi dzieli się z fanami na swoim profilu na Instagramie. Niedawno Joanna Garbos wrzuciła fotkę, na której można zobaczyć jej najnowszy tatuaż - jaskółkę. To zdjęcie oraz inne najnowsze fotki znajdziesz w galerii artykułu.

Prasówka 25.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taka prywatnie jest Manuela z serialu Akacjowa 38. Piękna brunetka pozuje nago! [25.06.2024] "Akacjowa 38" bije rekordy popularności wśród polskich widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów hiszpańskiej telenoweli. Jedną z głównych ról w serialu odgrywa Manuela, w postać której wciela się Sheyla Fariña. Kim jest aktorka? 37-letnia Hiszpanka urodziła się w Galicji. Zagrała w wielu filmach i serialach, na swoim koncie ma również epizodyczną rolę w filmie "Skóra, w której żyję" Pedro Almodovara. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Manueli. Zobacz, jak Sheyla Fariña wygląda na co dzień!

📢 To wydarzy się w czerwcu i na początku lipca w seriali Akacjowa 38. Justo i Manuela chcą odzyskać córkę! [25.06.2024] W najbliższych odcinkach serialu "Akacjowa 38": Justo niebawem oznajmi Manueli, iż wie, że byli małżeństwem. Domyśla się, obserwując zachowanie Manueli, że Adriana jest ich córką, Inocencją. Cayetana zdradzi Germanowi, iż Manuela jest żoną don Justa. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38". Zamieszczamy streszczenia na dwa tygodnie (do 4 lipca 2023). 📢 Dodaj ten składnik do doniczki i patrz, jak twój zamiokulkas pięknie zakwitnie. Sprawdzone triki babci Teresy! [25.06.2024] Twój zamiokulkas rośnie wolno? A może nie wypuszcza nowych liści? Przedstawiamy sprawdzone sposoby babci Tereski. Tak sprawisz, że twój zamiokulkas pięknie zakwitnie. Wystarczy dodać ten jeden składnik do doniczki. Te rzeczy na naturalne odżywki masz w zasięgu ręki!

📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [25.06.2024] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników. 📢 Dodatek pielęgnacyjny trafi do wszystkich emerytów? O tyle mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne [25.06.2024] Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest po spełnieniu co najmniej jednego z kilku warunków. Dodatkowe świadczenie emerytalne przyznawane jest automatycznie lub po złożeniu wniosku w ZUS. Okazuje się, że już niebawem dodatkowe pieniądze mogłyby trafić do wszystkich emerytów. Sprawdziliśmy, o ile mogłyby wzrosnąć emerytury milionów Polaków dzięki dodatkowi pielęgnacyjnemu.

📢 Minimalna emerytura na rękę. Tyle netto musi teraz płacić ZUS emerytom [25.06.2024] Sprawdź, ile wynosi obecnie minimalna emerytura w Polsce. Ile na rękę (minimum) musi płacić Zakład Ubezpieczeń Społecznych po waloryzacji emerytur w 2024 roku? Z materiału dowiesz się również, kto dostanie czternastkę w pełnym wymiarze (świadczenie będzie wypłacane we wrześniu, a jego wysokość równa się minimalnej emeryturze). 📢 Akacjowa 38 - plan emisji odcinków w czasie Euro. Królowa okaże łaskę przed egzekucją [25.06.2024] Telenowela "Akacjowa 38" emitowana jest na antenie TVP 2 od poniedziałku do soboty o godzinie 18.45, ale w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2024 serial będzie nadawany z przerwami. Poniżej harmonogram emisji najbliższych odcinków, a w galerii streszczenia epizodów, które będzie można zobaczyć w najbliższych dniach.

📢 Teresa z serialu "Akacjowa 38" czaruje urodą. 34-letnia Alejandra Meco na prywatnych zdjęciach [25.06.2024] Pięknie tańczy, uprawia szermierkę i jazdę konno, całkiem nieźle śpiewa - Alejandra Meco, która w serialu "Akacjowa 38" wciela się w rolę Teresy, to bardzo utalentowana artystka. Urodzona w Madrycie aktorka zagrała w blisko 350 odcinkach hiszpańskiej telenoweli, którą mogą oglądać widzowie TVP 2. Jaka jest prywatnie? W galerii zamieszczamy zdjęcia, którymi Meco dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. 📢 To ona zagrała Seher w serialu "Dziedzictwo". Jej rozstanie z telenowelą zaskoczyło widzów [25.06.2024] Sıla Türkoğlu przez dwa sezony wcielała się w pierwszoplanową rolę kobiecą w serialu "Dziedzictwo". Jako Seher zyskała sporą popularność w Turcji. Jej odejście z serialu już po drugim sezonie było dużym zaskoczeniem zarówno dla widzów, jak i producentów... Jaka na co dzień jest Sıla Türkoğlu? Co o niej wiemy? W galerii zamieszczamy zdjęcia, które aktorka publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Zabawki PRL z lat 70. i 80. poszukiwane przez kolekcjonerów - ceny, zdjęcia. Tyle w 2024 roku trzeba za nie zapłacić [25.06.2024] Pamiętasz, czym bawiły się kiedyś dzieci, które wychowywały się w czasach PRL-u? Niektóre z tych zabawek osiągają dziś zawrotne ceny. Grzybobranie, Młody Konstruktor, Mały Chemik, bierki, Flipper, Mózg, celuloidowe lalki, pluszaki z kultowych bajek, resoraki, blaszane bączki. Tych unikatowych szczególnie poszukują kolekcjonerzy. Warto poszperać w piwnicach i na strychach. Kartony ze starociami mogą kryć prawdziwe skarby. Oto zdjęcia i aktualne ceny zabawek PRL. 📢 "Złoty chłopak" - to wydarzy się do końca czerwca. Przerwa w emisji serialu z powodu EURO 2024 [25.06.2024] Trwa faza grupowa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Na antenach TVP 1 i TVP 2 kibice mogą obejrzeć wszystkie mecze. Z powodu transmisji spotkań emisja serialu "Złoty chłopak" odbywa się z przerwami. Najbliższy odcinek tureckiej telenoweli obejrzymy w poniedziałek, 24 czerwca. Sprawdź, kiedy TVP 1 pokaże kolejne odcinki serialu "Złoty chłopak" oraz, co się wydarzy - streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Anna-Maria Sieklucka, gwiazda filmu "365 dni", na odważnych zdjęciach! [25.06.2024] Anna Maria Sieklucka, polska aktorka, zdobyła ogromną popularność dzięki roli Laury Biel w filmie "365 dni". Ten polski film erotyczny stał się hitem na platformie Netflix w 2020 roku, a także najchętniej oglądanym polskim filmem w kinach. Na Instagramie śledzi ją aż 4,3 miliona fanów. Często zamieszcza tu bardzo odważne zdjęcia. Zobaczcie, jak Anna-Maria Sieklucka, gwiazda filmu "365 dni", prezentuje się na tych fotografiach. 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w seriali po weekndzie. To nie Yaman jest mordercą siostry Seher! [25.06.2024] Wiedziona uczciwością Seher postanawia, że nie wykorzysta zdjęć przeciwko Yamanowi. Kobieta cały czas nie może wybaczyć mężowi zbrodni, jakiej dokonał. Na jaw zaczyna jednak wychodzić, że to nie Yaman zabił siostrę Seher? W takim razie kto i dlaczego Yaman przyznał się do morderstwa, które nie popełnił? Tego dowiecie się ze streszczeń serialu "Dziedzictwo" w naszej galerii. To wydarzy się w odcinkach po weekendzie!

📢 Zucchiolo - nowe warzywo na polskim rynku. Co to jest i jakie ma właściwości? Tak wpływa na zdrowie [25.06.2024] Zucchiolo to stosunkowo nowe warzywo hybrydowe, które niedawno pojawiło się na rynku. Jest to krzyżówka ogórka i cukinii, zaprojektowana tak, aby być wszechstronnym w kuchni. To unikalne warzywo można spożywać na surowo, jak ogórek, lub gotować, jak cukinię, co daje szerokie możliwości kulinarne. W artykule więcej informacji o zucchiolo, a w galerii zdjęć informujemy, jak zucchiolo działa na organizm. 📢 Cierpisz na dnę moczanową? Koniecznie wyklucz te warzywa z diety [25.06.2024] Dna moczanowa jest schorzeniem, które dotyka coraz większą liczbę osób na całym świecie. Choroba ta jest spowodowana nagromadzeniem kryształków kwasu moczowego w stawach, co prowadzi do silnego bólu i zapalenia. W leczeniu dna moczanowa dieta odgrywa kluczową rolę, pomagając w kontrolowaniu poziomu kwasu moczowego i redukcji częstotliwości ataków. Podpowiadamy, jakich warzyw unikać przy tym schorzeniu.

📢 Córka Beaty Kozidrak - tak wygląda dziś Katarzyna Pietras. Talent odziedziczyła po mamie [25.06.2024] Katarzyna Pietras do starsza córka Beaty Kozidrak, słynnej polskiej piosenkarki, która zaśpiewała tak wielkie hity jak: "Co mi panie dasz", "Nie ma wody na pustyni", "Jezioro szczęścia" czy "Biała armia". Katarzyna Pietras jest w ciągłym kontakcie z mamą. Ma piękny głos. Śpiewa w jej chórkach. Zobaczcie, jak dziś wygląda córka Beaty Kozidrak. 📢 Waloryzacja emerytury - nowe wyliczenia zysku na rękę. Szykują się duże podwyżki [25.06.2024] Wszystko wskazuje na to, że drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Wszystko z uwagi na malejącą inflacje. Ministerstwo Finansów przyjęło propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy w 2025 roku. Mamy wyliczenia świadczeń na rękę!

📢 Horoskop finansowy na lipiec 2024. Te znaki zodiaku mogą mieć problemy finansowe [25.06.2024] Fortuna kołem się toczy. Lipiec 2024 będzie przełomowy w sferze miłosnej dla wielu znaków zodiaku. Niestety to będzie też okres, w którym niektóre znaki zodiaku będą borykać się z problemami. Zła inwestycja, zapomniana rata, nagłe wydatki na auto. To nie będzie łatwy czas. Oto horoskop finansowy Wróżki Romy na lipiec 2024. Te znaki zodiaku mogą mieć problemy z pieniędzmi. 📢 Mężczyźni o tych znakach zodiaku są najbardziej zazdrośni. Ich zaborczość bywa toksyczna [25.06.2024] Sprawdzają telefon, kontrolują, nie pozwalają na wyjście w babskim gronie. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi zazdrośnicy. Oni potrafią wszcząć awanturę bez powodu. Związek z nimi potrafi być prawdziwą udręką...

📢 Horoskop zdrowotny na lipiec 2024. Te znaki zodiaku powinny zadbać o zdrowie [25.06.2024] Nieleczona alergia, kontuzja, problemy z zatokami. Lipiec 2024 oprócz pięknej pogody, może przynieść niektórym znakom zodiaku trochę zmartwień. Te znaki zodiaku powinny zadbać o swoje zdrowie. Szczegóły Wróżka Roma zdradza w naszej galerii.

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w tym tygodniu. Mauro przed ślubem spędza noc z Teresą [25.06.2024] Ktoś usiłuje porwać Marię Luisę, ale Trini ją ratuje. Gdy Ramon wraca z komisariatu, na wieść o tym decyduje, że natychmiast wyjadą z miasta. Emiliana, żona sekretarza Oliwy, prosi Cayetanę, by pomogła jej odszukać męża. Mauro przyznaje Humildad, że kiedyś kochał Teresę. Zobaczcie, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w tym tygodniu. Streszczenia odcinków znajdziesz w naszej galerii! 📢 Złoty chłopak - to wydarzy się w tym tygodniu. Zakrwawiona odcięta głowa z łóżku Hattuce! [25.06.2024] W czerwcu z uwagi na Euro 2024 czekały nas przerwy w emisji tureckiego serialu. Serial jednak wraca do ramówki. Mamy streszczenia nowych odcinków "Złotego chłopaka". To wydarzy się w serialu jeszcze w tym tygodniu: Suna żąda rozwodu. Ferit się dowiaduje, że Orhan wychodzi z więzienia. Serter przetrzymuje Pelin siłą w swoim domu. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu!

📢 Takie są objawy odwodnienia - zobacz, czym to grozi. Konsekwencje mogą być bardzo poważne! [25.06.2024] Przed nami kolejna fala upałów. W taką pogodę należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Odwodnienie to stan, który może mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia i samopoczucia. Jest to więcej niż tylko uczucie pragnienia – to sygnał, że nasz organizm potrzebuje wody do prawidłowego funkcjonowania. Woda stanowi około 75% masy naszego ciała, co podkreśla jej znaczenie dla naszego zdrowia. Odwodnienie może prowadzić do wielu nieprzyjemnych objawów, a w skrajnych przypadkach nawet zagrażać życiu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest odwodnienie, jakie są jego przyczyny i objawy, oraz jak możemy skutecznie zapobiegać temu niebezpiecznemu stanowi.

📢 Główna wygrana w grze w Lotto padła w Bydgoszczy. Tym razem w Keno W 2024 roku mamy już 88 wygranych w Lotto w Kujawsko-Pomorskiem. W sumie na ponad 7 milionów złotych. W środę padła wygrana w Bydgoszczy. W której kolekturze? Ile wyniosła? Sprawdźcie! Szczegóły w artykule poniżej.

📢 Wypadek w Białych Błotach pod Bydgoszczą. Pięć osób trafiło do szpitala - zdjęcia Pięć osób zabranych do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na ulicy Obwodowej w Białych Błotach. 📢 Pensja minimalna 2025 - ta kwota ma obowiązywać w przyszłym roku W połowie czerwca poznaliśmy propozycję rządu w kwestii podwyżki płacy minimalnej na 2025 rok. Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, płaca minimalna powinna od stycznia 2025 roku wzrosnąć o 7,6 proc. Wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie teraz przedmiotem negocjacji pracodawców i związkowców. Ile wyniesie minimalna płaca, jeśli propozycja na poziomie 7,6 proc. się utrzyma? 📢 W tym miejscu na Szwederowie w Bydgoszczy powstanie nowy mural. Upamiętni wydarzenia z 1939 roku Malowidło będzie upamiętniało Polaków ze Szwederowa zamordowanych przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Powstanie na ścianie kamienicy przy ulicy Ugory 18.

📢 Zmarł 74-letni mężczyzna, druga ofiara piątkowego wypadku na DK 10 w Cierpicach koło Torunia W szpitalu zmarł 74-letni kierowca mitsubishi. To druga ofiara tragicznego wypadku na DK 10. W piątek, w wyniku odniesionych obrażeń, zmarł 36-letni kierowca toyoty. 📢 Minister nauki Dariusz Wieczorek z wizytą w Bydgoszczy. Padły pytania o limity na medycynę na PBŚ Dariusz Wieczorek, minister nauki, gościł w poniedziałek (24 czerwca) w Bydgoszczy. Na UKW spotkał się ze społecznością akademicką województwa kujawsko-pomorskiego: rektorami uczelni z regionu, studentami, a także z władzami samorządowymi i mediami.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 24.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Ster na Bydgoszcz 2024 w Bydgoszczy - zdjęcia. Niedziela także była pełna atrakcji Wydarzeniom na wodzie w ramach Steru na Bydgoszcz towarzyszyło wiele atrakcji. Nie zabrakło stałych elementów imprezy, jak uroczystej parady jednostek pływających, Wielkiego Wyścigu Butelkowego czy spotkań z wodniakami. 📢 Fani motoryzacji z całej Polski na Mubi Dub It Tuning Festival. Tłumy w Targach Kielce w niedzielę Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę.

📢 Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała Wilki Krosno. Nie dała rywalom żadnych szans Abramczyk Polonia wysoko pokonała rywali z Krosna i wyprzedziła rywali w ligowej tabeli.

📢 Dzień integracji polsko-ukraińskiej w Pieczyskach i inauguracja sezonu wakacyjnego Nie do końca udała się wakacyjna impreza w Pieczyskach otwierająca tegoroczny sezon. Z powodu silnego wiatru i zachmurzenia plaża była niemal pusta. Tłoczniej było tylko przy scenie. 📢 Te osoby nie powinny spożywać jajek. Zobacz - jeżeli masz te przypadłości nie możesz jeść jaj Jajka są jednym z najczęściej spożywanych produktów w diecie wielu ludzi. Nic dziwnego, ponieważ są one bogatym źródłem biała i innych pozytywnych wartości. Jajecznica, omlet czy szakszuka, to tylko jedne z wielu propozycji ich podania na śniadanie. Mogą być dodatkiem do licznych potraw i przyrządzane na różne sposoby. Jednak niektóre osoby nie powinny spożywać ich w dużej ilości. W naszej galerii dowiesz się, jakie jajka mają właściwości.

📢 Prace przy torowisku na Babiej Wsi w Bydgoszczy ruszą na początku przyszłego roku? Jest na to szansa Od kilku lat tramwaje nie kursują torowiskiem przez Babią Wieś w Bydgoszczy. Temat, co jakiś powraca w dyskusji publicznej, ale nie wpływa w żaden sposób na powrót pojazdów komunikacji miejskiej na trasę. Być może zmieni się to po ekspertyzie dotyczącej prowadzonej w pobliżu inwestycji budowlanej. 📢 Ster na Bydgoszcz 2024 - nad Brdą trwa wielkie święto wodniaków. Zobaczcie zdjęcia Parada Jednostek Pływających, wyścigi smoczych łodzi, koncerty, pokazy flyboardów i moc innych atrakcji - w sobotę (22 czerwca) już po raz piętnasty rozpoczął się Ster na Bydgoszcz, czyli Bydgoski Festiwal Wodny. Potrwa dwa dni.

📢 Teatr Polski w Bydgoszczy bez siedziby tymczasowej. Zastępczyni prezydenta mówi o proponowanych salach, dyrekcja odpowiada Na ostatniej sesji Rady Miasta Bydgoszczy (19 czerwca) w dyskusji nad raportem o stanie miasta nie mogło zabraknąć tematu Teatru Polskiego. Radni dopytywali o opóźnienia w inwestycji, ale pojawił się również wątek sceny zastępczej, o którą apelowała dyrekcja.

📢 Oto Lucelia Santos - aktualne zdjęcia. To ta aktorka grała "Niewolnicę Isaurę" Lucelia Santos to brazylijska aktorka, którą widzowie na całym świecie pokochali za główną rolę w serialu "Niewolnica Isaura". Z chęcią siadali też przed telewizory, gdy pojawiały się kolejne telenowele z jej udziałem: "W kamiennym kręgu" i "Panna dziedziczka". Niedawno skończyła 66 lat. Aktualnie pracuje w ministerstwie kultury w brazylijskim rządzie. 📢 Tak przez lata zmieniła się Monika Zięba z Na Wspólnej. Zobacz, jak Sylwia Gliwa wyglądała kiedyś! Sylwia Gliwa popularność zdobyła dzięki roli Moniki Zięby w "Na Wspólnej", w którym występuje od pierwszych odcinków. Aktorka w serialu TVN gra już od 20 lat. Postanowiliśmy przypomnieć, jak serialowa córka Marii i Włodka zmieniła się na przestrzeni lat. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Sylwia Gliwa.

📢 To on grał Bruna w Na dobre i na złe. Mija 20 lat odkąd aktor odszedł z serialu - zobacz zdjęcia Krzysztof Pieczyński zagrał w wielu polskich filmach i serialach. Na swoim koncie ma również rolę Lucasza Screbneskiego w filmie "Reakcja łańcuchowa", w którym zagrał u boku Keanu Reevesa, Morgana Freemana oraz Rachel Weisz. Wielu widzów kojarzy aktora z roli doktora Bruna Walickiego w "Na dobre i na złe". Od jego odejścia z serialu minęło już dwadzieścia lat. Przypominamy, jak wyglądał serialowy Bruno. Zobacz, jak zmienił się Krzysztof Pieczyński.

📢 To ona grała żonę Karwowskiego w Czterdziestolatku. Tak dzisiaj wygląda Anna Seniu "Czterdziestolatek" był jednym z kultowych seriali wyprodukowanych w okresie PRL-u. W rolę tytułowego czterdziestolatka wcielał się Andrzej Kopiczyński, natomiast jego żonę grała Anna Seniuk. Od emisji ostatniego odcinka popularnego serialu mija w tym roku 45 lat. Sprawdziliśmy, jak przez lata zmieniła się serialowa mgr Magda Karwowska. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Anna Seniuk.

📢 Tak teraz wygląda Zehra z serialu Więzień Miłości. Metamorfoza Hazal Subasi po latach Hazal Subasi, uwielbiana zarówno przez fanów w Turcji, jak i w Polsce, wcieliła się w rolę serialowej Zehry w "Więźniu Miłości". Jednak codzienne życie tej utalentowanej aktorki znacząco różni się od postaci, którą gra na ekranie. Zresztą - zobaczcie zdjęcia. 📢 Rower, bieg i pływanie. Wielki test przed Enea Bydgoszcz Triathlon. Mamy zdjęcia Na trzy tygodnie przed Enea Bydgoszcz Triathlon odbyły się dodatkowe zawody "pod dachem". 📢 Tak sprawisz, że pelargonia pokryje cały balkon. Oto domowe nawozy i odżywki [22.06.2024 r.] Pelargonie to jedna z popularniejszych roślin ozdobnych, które często można spotkać na tarasach i balkonach. Występują w różnych kolorach, nie są wymagające, a za opiekę odwdzięczają się pięknymi, drobnymi kwiatami. Przedstawiamy skuteczne receptury na naturalne nawozy i odżywki, dzięki którym twoje pelargonie hojnie obrodzą. To poleca babcia Tereska.

📢 W Myślęcinku rozegrano mistrzostwa Polski w nordic walking – zobacz zdjęcia Dorośli rywalizowali na dwóch dystansach, zorganizowano też wyścig dla dzieci. Zabawa była przednia, a uśmiech nie schodził z twarzy uczestników. 📢 Festyn "Gramy dla Onko" w Fordonie. Na wsparcie bydgoskiej onkologii dziecięcej - mamy zdjęcia Alpaki, przejażdżki na kucykach, stoiska ze smakołykami przygotowanymi przez gospodynie wiejskie, 10 artystów na scenie, a na finał pokaz baniek mydlanych i wystrzał kolorów - w Fordonie już po raz drugi odbył się w sobotę (22 czerwca) festyn charytatywny "Gramy dla Onko".

📢 Kolejny zlot zabytkowych autobusów w Bydgoszczy za nami. Zobaczcie zdjęcia W Bydgoszczy w sobotę (22.06) odbył się kolejny zlot zabytkowych autobusów organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy. Podczas trwającej osiem godzin imprezy można przejechać się dawnymi autobusami komunikacji miejskiej.

📢 Kolejne sensacyjne odkrycie archeologów w Bydgoszczy - czwarta studnia z XVI wieku Kolejne sensacyjne odkrycie archeologów przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. To doskonale zachowana studnia z XVI wieku. Już czwarta w tym miejscu. 📢 "Zakazany owoc". Julia zakrada się do domu Yildiz, chce ją zabić! Mamy nowe streszczenia Z powodu transmisji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, widzowie seriali emitowanych na antenach TVP 1 i TVP 2 muszą liczyć się z przerwami. Nie ominęły one również tureckiej telenoweli "Zakazany owoc", którą normalnie można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15. Sprawdź, co wydarzy się w najbliższych odcinkach i w jakie dni nie będzie emisji. Streszczenia zamieszczamy w galerii. 📢 Bydgoszcz dopingowała w strefach kibica podczas meczu Euro 2024 Polska - Austria Wydarzeniem piątku był mecz Euro 2024 Polska - Austria. To był mecz o wszystko dla obu drużyn. Część kibiców tradycyjnie postanowiła wspólnie dopingować polską reprezentację w specjalnie strefie kibica oraz restauracjach, barach i pubach. Nie zabrakło w nich naszego fotoreportera.

📢 Kamil Grosicki wraz z żoną Dominiką - tak mieszkają. Oto wnętrza ich apartamentu w Szczecinie Kamil Grosicki aktualnie walczy wraz z reprezentacją o awans do Euro 2024. Piłkarz odkąd ponownie gra w Pogoni Szczecin, to właśnie w tym mieście zamieszkał wraz z rodziną. Jego żona - Dominika - chętnie dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami z ich życia prywatnego. Oto jak urządzili swój apartament!

📢 Festyn wojskowy zorganizowany przez 1 Pomorska Brygadę logistyczną w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia 1 Brygadę Logistyczną z Bydgoszczy powołano do życia 20 lat temu. Z tej okazji żołnierze przygotowali m.in. festyn z pokazem sprzętu i innymi atrakcjami na polanie Różopole w Myślęcinku. 📢 To wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po weekendzie. Seyran wybiera innego. Ferit jest załamany... Orhanowi w więzieniu grozi niebezpieczeństwo. Dowiaduje się o tym Seyran, która chce zrobić wszystko, aby uratować ojca ukochanego. Aby tak się jednak stało, dziewczyna musi przekonać Ferita, że nie chce z nim być. "Złoty chłopak" jest zrozpaczony i nie chce wierzyć w to, że Seyran już go nie kocha. Ponadto dowiaduje się, że dziecko, które nosiła Pelin, wcale nie było jego... Zobaczcie, co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak". Mamy streszczenia odcinków po weekendzie.

📢 Taki będzie zwrot podatku 2024 dla emerytów. Wielu seniorów jeszcze czeka na przelew - wyliczenia Do 30 kwietnia 2024 roku można było składać zeznania podatkowe za 2023 rok. Wielu seniorów, którzy złożyli wniosek w ostatnim terminie, nadal czeka na przelew od ZUS. Zobaczcie, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci. Taki będzie zwrot podatku za 2023 rok. 📢 Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły - horoskop Zawsze miłe, pomocne, pełne empatii i zrozumienia. Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły, które niestety często bywają niedoceniane. Strzelec, Lew, Wodnik, kto jeszcze? Tego przekonasz się dzięki naszej galerii. Zobaczcie, które znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. 📢 Kobiety o tych imionach są najlepszymi partnerkami. To prawdziwe anioły - horoskop Są czułe, troskliwe i empatyczne. Zawsze liczą się ze zdaniem partnera i potrafią stworzyć wyjątkowe ognisko domowe. Kobiety o tych imionach są najlepszymi partnerkami. To prawdziwe anioły o niezwykłych skrzydłach. Kamila, Magdalena, Alicja, kto jeszcze? Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy!

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka. 📢 Wyrównanie i podwyżka od ZUS dla emerytów - nawet 1200 zł więcej! Te osoby mogą liczyć na spłatę Będą kolejne dodatkowe pieniądze dla emerytów w 2024 roku? Na wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogłoby skorzystać kilkaset tysięcy emerytów. Mowa o osobach, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 roku. Jak podaje ZUS, miesięczna podwyżka świadczenia wyniosłaby nawet ok. 1200 zł! 📢 Serial "Akacjowa 38". Kiedy następny odcinek? Sporo przerw przez EURO 2024 W najbliższych odcinkach serialu "Akacjowa 38": Casilda jest załamana, bo dowiaduje się, że Martin zostanie stracony. Prośba o ułaskawienie została odrzucona. Humildad próbuje popełnić samobójstwo. Oliva wdziera się do domu Cayetany. Oznajmia jej, że chce z nią być aż do śmierci. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenia i sprawdź, w jakie dni TVP nie pokaże serialu "Akacjowa 38" w związku z transmisją meczów z EURO 2024.

📢 Wczesne objawy choroby Alzheimera. Nie pomyl ich ze zwykłym starzeniem Choroba Alzheimera to postępujące schorzenie, które prowadzi do stopniowej utraty pamięci oraz innych funkcji poznawczych. Odpowiada za 50-70 procent przypadków demencji. Wczesne rozpoznanie objawów może mieć istotny wpływ na skuteczne zarządzanie leczeniem i spowolnienie jej postępu. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są czynniki ryzyka oraz jakie są wczesne objawy choroby Alzheimera. Piszemy również jak można ją spowalniać.

📢 Ender z serialu "Zakazany owoc" ma piękny głos. Posłuchaj jak śpiewa Şevval Sam i zobacz jej kreacje! Şevval Sam znana jest polskim miłośnikom seriali głównie jako Ender z serialu "Zakazany owoc". To jednak również bardzo utalentowana wokalistka, która zachwyca pięknym głosem. Co wiemy o gwieździe telenoweli "Yasak Elma"? Poniżej przeczytasz najważniejsze informacje na jej temat. Posłuchaj jak śpiewa i zobacz w galerii, w jakich kreacjach pojawia się na scenie.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać. 📢 Miejskie zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 18 w Bydgoszczy - mamy dużo zdjęć W piątek (21 czerwca) w szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek i zaczęły się wakacje. Miejskie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024 odbyły się w Zespole Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej w bydgoskim Łęgnowie. 📢 Izabella Scorupco kiedyś i dziś. Tak zmieniła się dziewczyna Bonda i była żona Mariusza Czerkawskiego W latach 90. Izabella Scorupco była wielką gwiazdą nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Piękna Polka rozwijała karierę modelki, a ponadto zagrała dziewczynę Jamesa Bonda w "GoldenEye". Trudno w to uwierzyć, ale na początku czerwca Izabella Scorupco obchodziła swoje 54. urodziny. Postanowiliśmy sprawdzić, jak była żona Mariusza Czerkawskiego zmieniała się na przestrzeni lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Izabella Scorupco.

📢 Monika Sewioło - aktualne zdjęcia. Gwiazda Big Brothera wygląda teraz zupełnie inaczej Monika Sewioło była uczestniczką 1. edycji Big Brothera, którą emitowano w 2001 r. na antenie TVN. Piękna blondynka szybko opuściła dom Wielkiego Brata, jednak udział w reality-show był dla niej przepustką do wielkiej kariery. Przypominamy, jak przez lata zmieniała się urocza blondynka z Big Brothera. Zobacz zdjęcia Moniki Sewioło. 📢 Tak mieszka Jerzy Dudek. Były bramkarz Realu Madryt ma piękny dom z ogrodem [zdjęcia] Jerzy Dudek rozegrał 60 meczów w reprezentacji Polski i wystąpił na mistrzostwach świata w Korei i Japonii. W 2005 r. wraz z Liverpoolem wygrał Ligę Mistrzów. Po zakończeniu piłkarskiej kariery został ekspertem i komentatorem sportowym. Zobaczcie, jak mieszka Jerzy Dudek. Dom byłego bramkarza Realu Madryt jest bardzo nowoczesny.

📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą. 📢 Wiktoria Gąsiewska - tak mieszka. Salon z widokiem na ogród i drewniany stół Wiktoria Gąsiewska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. W ostatnich latach jej kariera nabrała dużego rozpędu i obecnie realizuje się już nie tylko jako aktorka, ale również jako prezenterka telewizyjna. 23-latka jakiś czas temu kupiła dom w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Wiktoria Gąsiewska.

📢 Polacy pokochali go za rolę MacGyvera. Tak dziś wygląda Richard Dean Anderson - aktor ma 74 lata Serial "MacGyver" w latach 90. bił w Polsce rekordy popularności. Miliony Polaków z niecierpliwością czekały na kolejny odcinek przygód Angusa MacGyvera, który potrafił sobie poradzić w każdej sytuacji, wykorzystując do tego jedynie to, co miał pod ręką. Odtwórcą głównej roli w uwielbianym serialu był Richard Dean Anderson. Sprawdziliśmy, jak dzisiaj wygląda aktor, który na początku roku obchodził 74. urodziny. 📢 Renta wdowia 2024 - zasady. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po śmierci współmałżonka - wyliczenia Jeszcze w 2024 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzenie tzw. renty wdowiej. Świadczenie ma na celu finansowe wsparcie osób, które straciły współmałżonka. Ostateczny kształt projektu ustawy jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie, ale wiele wskazuje na to, że renta wdowia będzie wprowadzana stopniowo w tzw. modelu kroczącym. O co chodzi i co to oznacza dla przyszłych świadczeniobiorców? Przygotowaliśmy szacunkowe wyliczenia tego, ile w 2024 roku może wynieść renta wdowia.

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Na zdjęciach zachwycała urodą Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna.

📢 Narzeczona Skiby - Karolina Kempińska bez makijażu. Naturalna uroda i kobiecie piękno Karolina Kempińska to narzeczona frontmana formacji Big, Cyc, popularnego Skiby. Wybranka Krzysztofa Skiby jest młodsza od niego o 26 lat i zajmuje się modelingiem. Para wkrótce ma wziąć ślub. Pani Karolina pokazała na swoim profilu w mediach społecznościowych, jak wygląda bez makijażu. Internauci nie kryją zachwytu. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Ciekawie było na mityngu Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy 2024. Świetne wyniki, kibice zadowoleni Natalia Kaczmarek ustanowiła rekord mityngu Ireny Szewińskiej rozgrywanego na stadionie Zawiszy Bydgoszcz. Szósta edycja imprezy poświęconej najlepszej polskiej lekkoatletce przyniosła jeszcze więcej wartościowych wyników. 📢 „Smaki Trzech Dolin” już wybrane. Niebawem w Samociążku poznamy „Smaki Lata” Czerwiec obfituje w powiecie bydgoskim w wydarzenia kulinarne. Dopiero co poznaliśmy laureatów konkursu „Smaki Trzech Dolin”, a już szykuje się nam kolejna „smakowita” impreza.

📢 Byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego - tak wyglądają. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek. 📢 Cezary Pazura - tak wygląda w wieku 61 lat - cóż za muskulatura! Zobaczcie zdjęcia Cezary Pazura to niezwykle popularny polski aktor, który właśnie skończył 61 lat. Na swoim koncie ma role w wielu kultowych filmach, jak choćby: "Psy", "Kiler", "Sztos" czy "Kariera Nikosia Dyzmy". Do młodzieniaszków już nie należy. Ciągle jednak dba o formę. Ćwiczy pod czujnym okiem trenera. Dba o muskulaturę. Efekty widać gołym okiem. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Kibice na meczu Abramczyk Polonia Bydgoszcz - ROW Rybnik. Świetna atmosfera na trybunach! Mamy zdjęcia Żużlowcy Abramczyk Polonii wygrywali, kibice się bawili. Tak było w niedzielę na trybunach stadionu przy Sportowej 2. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Dorota Gardias - dieta. Wygląda jak bogini i zdradza internautom sekret swojej diety Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Mimo upływu lat, Dorota Gardias może pochwalić się sylwetką i urodą nastolatki! W czym tkwi sekret jej piękna? Popularna dziennikarka zdradziła, jak dba o swoją formę! W galerii zdjęć znajdziecie fotografie, na których można podziwiać piękna sylwetkę Doroty Gardias. Niedawno Dorota Gardias rozebrała się do naga przed kamerą - wideo znajdziecie w artykule.

📢 Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii Bydgoszcz w meczu z Arged Malesą Ostrów. Mamy zdjęcia z trybun! Spore emocje, zwycięstwo w meczu i pełne trybuny. Abramczyk Polonia Bydgoszcz dobrze rozpoczęła ligowy sezon. 📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Podróż do lat 90. Kolejka przed bydgoskim Géantem, na ulicach "maluchy" i polonezy [zdjęcia] Co jakiś czas zabieramy was w podróż po dawnej Bydgoszczy. Tym razem przygotowaliśmy ponad dwadzieścia archiwalnych zdjęć zrobionych w latach 90. przez naszych fotoreporterów. Żyjące handlowe ulice i targowiska, pierwsze galerie, do których z wielką ciekawością zaglądali bydgoszczanie... Jak się wtedy ubieraliśmy, jakimi autami jeździliśmy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. 📢 Czy poznajesz te miejsca? Zobacz pokolorowane zdjęcia Bydgoszczy sprzed lat Bydgoszcz na strych zdjęciach. Zaglądamy do archiwalnych fotografii, które dekady temu zrobili bydgoscy fotoreporterzy. Dzięki automatycznemu mechanizmowi kolorowania, czarno-białe zdjęcia wykonane przez Wojciecha Wieszoka, Marka Chełminiaka i Leona Staniszewskiego możecie obejrzeć "na nowo". Niektóre miejsca z pewnością kojarzycie z dzieciństwa czy lat młodości. W galerii zamieszczamy pokolorowane zdjęcie oraz skan czarno-białego oryginału.

📢 PLAAAACEK CHRUPIĄCY, NAMYSŁÓW: opinie, menu i ceny [Kuchenne Rewolucje] Plaaaacek Chrupiący to bistro w Namysłowie, które kiedyś nosiła nazwę Bar Krupniok. Lokal przeszedł jednak "Kuchenne Rewolucje". Zobacz opinie klientów, menu, zdjęcia potraw, ceny w bistro Plaaacek Chupiący.

