Przeboje z filmów o Jamesie Bondzie popłynęły na "Rzece Muzyki" w Bydgoszczy [zdjęcia]

W czasie koncertu "The Best of James Bond" można było usłyszeć, m.in., przeboje z filmów: Goldeneye, Skyfal, Licence to kill, czy No time to die. Publiczność była zachwycona. Klasyczny wokal Sashy Strunin oraz ponadczasowe i znane wszystkim miłośnikom tej serii filmowej kompozycje, złożyły się na wspaniałe muzyczne widowisko. Występ artystki słuchacze nagrodzili gromkimi brawami.

Tomasz Czachorowski