Prasówka 10.07.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 10.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura 2024 - mamy wyliczenia netto. Zobacz wyliczenia z ZUS - tyle dostaniesz na konto Już we wrześniu wielu seniorów znajdzie na swoich kontach czternastą emeryturę. Decyzja o wysokości świadczenia została podjęta przez rząd, co jest bardzo ważne dla osób starszych - w szczególności z problemami finansowymi. Każda kwota świadczenia emerytalnego w dobie ostatnich problemów z inflacją jest wyraźnie zbyt niska. Co prawda pomocna jest wyższa waloryzacja emerytur dla seniorów, ale wciąż wydaje się ona niewystarczająca. Dlatego też seniorzy tak liczą na dodatek. Sprawdź, ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku!

📢 Zmiana organizacji ruchu na ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy. Koniec prac na pierwszym odcinku, początek na drugim We wtorek (9 lipca) w godzinach popołudniowych rozpoczął się drugi etap prac remontowych na ulicy Łęczyckiej w Bydgoszczy. Trasa została zamknięta dla ruchu na odcinku od Curie Skłodowskiej do Bocznej.

📢 Liberto nowym bohaterem serialu Akacjowa 38. Zobacz, co wydarzy się po weekendzie [10.07.2024] Lipcowe odcinki serialu "Akacjowa 38" zapowiadają się bardzo ciekawie. Wiemy już, co wydarzy się w hiszpańskiej telenoweli po weekendzie. Cayetana będzie miała nowego adoratora, którym zostanie książę! Do Susany przyjedzie natomiast jej krewny o imieniu Liberto. Chłopak jest bardzo towarzyski i szybko nawiąże nowe znajomości. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie.

Prasówka 10.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jędrne i chrupiące kiszone ogórki - dodaj ten jeden składnik. Sekret tkwi w liściach pewnego drzewa [10.07.2024] Kiedy lato w pełni, a ogórki gruntowe są najsmaczniejsze, to idealny czas, aby przygotować domowe ogórki kiszone. Nie tylko są pyszne, ale również zdrowe i mogą stanowić doskonałą przekąskę lub dodatek do wielu potraw. Jednak sekret idealnie chrupiących ogórków kiszonych kryje się w dodatku, który nie każdy zna. Dowiedzmy się, jak przygotować ogórki kiszone, które zachwycą każdego swoją chrupkością.

📢 Podlewam pomidory wodą z tym dodatkiem. Skończył się problem z żółtymi liśćmi [10.07.2024] Uprawiasz pomidory? Z pewnością zależy ci, aby były dorodne i słodkie w smaku. Aby tak się stało, nie wystarczy jedynie je regularnie podlewać. Czasem należy wzmocnić uprawę naturalnymi odżywkami. Zobacz, czym najlepiej podlewać pomidory. Tak sprawisz, że liście pomidorów przestaną żółknąć! 📢 Apoloniusz Tajner- zdjęcia po odchudzaniu. Zobaczcie tę metamorfozę! [10.07.2024] Apoloniusz Tajner, działacz sportowy i polityk, a przede wszystkim były szkoleniowiec reprezentacji Polski w skokach narciarskich oraz były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w tym roku kończy 70 lat. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że dawny trener Adama Małysza wyraźnie odmłodniał, a przede wszystkim schudł. Jak teraz wygląda Apoloniusz Tajner ze swoją młodszą o 36 lat żoną, a także jaką ma receptę na świetną kondycję - piszemy o tym niżej i w naszej galerii.

📢 Andrzej Gołota - tak wygląda jego dom w Chicago. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień [10.07.2024] Andrzej Gołota to ikona polskiego boksu w wadze ciężkiej. Z dumą reprezentował barwy Polski na ringach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, zdobywając uznanie i szacunek wśród fanów boksu na całym świecie. Prześledźmy razem jego fascynującą karierę oraz życie rodzinne. Zobaczcie, jak dziś mieszka i żyje Andrzej Gołota. Tak wygląda jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia! 📢 Taro Emir Tekin, czyli Kaya z telenoweli "Złoty chłopak". Jego mamę dobrze kojarzycie z innego serialu [10.07.2024] Tarık "Taro" Emir Tekin to aktor znany polskim widzom z serialu "Złoty chłopak". Zanim zaczął grać w serialach uczył się aktorstwa na Wyspach Brytyjskich. Taro Emir Tekin to syn dobrze znanej miłośnikom tureckich seriali Şevval Sam, która w telenoweli "Zakazany owoc" wciela się w rolę przebiegłej Ender. Co wiemy o Tarıku Emirze Tekinie? Zobacz jego prywatne zdjęcia w galerii i przeczytaj najważniejsze informacje.

📢 Soda oczyszczona - poznaj 10 sprytnych trików na wykorzystanie jej w ogrodzie [10.07.2024] Soda oczyszczona to niezwykle wszechstronny produkt, który znajdzie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w ogrodzie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz 10 szczegółowych informacji i inspiracji na temat jej zastosowania w praktyce! Dzięki tym sposobom Twój ogród będzie zadbany i wolny od szkodników. 📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner zachwyca urodą i doskonałą figurą. Odsłoniła tatuaż [10.07.2024] Joanna Garbos, to córka znanej piosenkarki Teresy Werner, o której już pisaliśmy. Pani Joanna przyciąga uwagę nie tylko swoją urodą i figurą, ale także kadrami ze swoich podróży, którymi dzieli się z fanami na swoim profilu na Instagramie. Niedawno Joanna Garbos wrzuciła fotkę, na której można zobaczyć jej najnowszy tatuaż - jaskółkę. To zdjęcie oraz inne najnowsze fotki znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Pensja minimalna 2025 - ta kwota ma obowiązywać w przyszłym roku [10.07.2024] W połowie czerwca poznaliśmy propozycję rządu w kwestii podwyżki płacy minimalnej na 2025 rok. Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, płaca minimalna powinna od stycznia 2025 roku wzrosnąć o 7,6 proc. Wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie teraz przedmiotem negocjacji pracodawców i związkowców. Ile wyniesie minimalna płaca, jeśli propozycja na poziomie 7,6 proc. się utrzyma? 📢 Córka Beaty Kozidrak - tak wygląda dziś Katarzyna Pietras. Talent odziedziczyła po mamie [10.07.2024] Katarzyna Pietras do starsza córka Beaty Kozidrak, słynnej polskiej piosenkarki, która zaśpiewała tak wielkie hity jak: "Co mi panie dasz", "Nie ma wody na pustyni", "Jezioro szczęścia" czy "Biała armia". Katarzyna Pietras jest w ciągłym kontakcie z mamą. Ma piękny głos. Śpiewa w jej chórkach. Zobaczcie, jak dziś wygląda córka Beaty Kozidrak.

📢 Waloryzacja emerytury - nowe wyliczenia zysku na rękę. Szykują się duże podwyżki [10.07.2024] Wszystko wskazuje na to, że drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Wszystko z uwagi na malejącą inflacje. Ministerstwo Finansów przyjęło propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy w 2025 roku. Mamy wyliczenia świadczeń na rękę! 📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [10.07.2024] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Na tych plażach nad Bałtykiem poopalasz się bez tekstyliów - top 10 plaż dla naturystów w Polsce [10.07.2024] Naturyzm, znany również jako nudyzm, to praktyka spędzania czasu na świeżym powietrzu, będąc nago. Jest to filozofia oparta na przekonaniu, że życie w harmonii z naturą i przyjęcie własnego ciała takim, jakim jest, prowadzi do lepszego samopoczucia fizycznego i psychicznego. W Polsce nie brakuje zwolenników naturyzmu, którzy chętnie korzystają z lata i opalają się nago. W artykule znajdziesz 10 najpopularniejszych plaż dla naturystów nad Morzem Bałtyckim. 📢 Gizem Arikan z serialu "Zranione ptaki" wzięła ślub! Zobacz jak wyglądała tego dnia [10.07.2024] Gizem Arıkan, która w tureckiej telenoweli "Zranione ptaki" zagrała pierwszoplanową rolę Meryem wyszła za mąż. 31-letnia aktorka wyglądała przepięknie - założyła prostą białą suknię z koronkowymi elementami oraz bardzo długi welon. Jak donoszą tureckie media, miesiąca miodowego nie będzie - aktorka latem ma sporo pracy...

📢 Syn Małgorzaty Ostrowskiej. Tak wygląda dziś Dominik Ostrowski - zobaczcie zdjęcia w dredach! [10.07.2024] Małgorzata Ostrowska to topowa polska piosenkarka, która wspaniale realizowała się zarówno jako wokalistka Lombardu, jak i w trakcie swojej kariery solowej. Ma jedynego syna, który jest na wszystkich jej koncertach. Gra bowiem w jej zespole na gitarze. Zobaczcie, jak dziś wygląda Dominik Ostrowski, syn Małgorzaty Ostrowskiej. 📢 Serial "Dziedzictwo" - wiemy, co wydarzy się w lipcu. Seher chce wykończyć Yamana [10.07.2024] Seher chce się pozbyć Yamana ze swojego życia. Dostarczy dowody, które pozwolą go aresztować. Yaman nie może znieść nienawiści, jaką okazuje mu Seher. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo"? W galerii zamieszczamy nowe streszczenia - sprawdź, co zobaczymy w odcinkach, które TVP 1 pokaże do 9 lipca. Telenowela "Dziedzictwo" emitowana jest od poniedziałku do piątku o 16.05.

📢 Laura Michnowicz po rozwodzie z Józefem Wojciechowskim zaczęła nowe życie. Mamy zdjęcia [10.07.2024] Laura Michnowicz w 2013 roku wyszła za mąż za miliardera Józefa Wojciechowskiego. Modelka została jego drugą żoną. Doczekali się dwójki synów, lecz ich małżeństwo długo nie przetrwało. Michnowicz weszła w nowy związek i urodziła córeczkę. Nowa, młodsza o pół wieku ukochana biznesmena urodziła mu dwójkę dzieci. Wybrała dla nich imiona, które rozpoczynają się na tę samą literę, co dzieci Laury Michnowicz. Zobacz na zdjęciach, jaką metamorfozę przeszła 41-letnia była żona dewelopera. 📢 Tak wygląda Barszcz Sosnowskiego - kwitnie jeszcze w lipcu i teraz jest szczególnie groźny! [10.07.2024] Barszcz Sosnowskiego to roślina, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. W artykule informujemy, gdzie rośnie ta roślina, jak wygląda, czym może skutkować poparzenie i co robić, jeśli dojdzie do kontaktu i poparzeniem przez Barszcz Sosnowskiego. W galerii zdjęć prezentujemy fotografie - zobacz, jak wygląda Barszcz Sosnowskiego - naucz się rozpoznawać i unikaj tej rośliny!

📢 W takich strojach pojawia się Agata Kornhauser-Duda. Mamy zdjęcia stylizacji pierwszej damy [10.07.2024] Agata Kornhauser-Duda, pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej, jest nie tylko osobą publiczną o wysokim statusie, ale także ikoną stylu, która przyciąga uwagę miłośników mody. Jej sposób ubierania się jest połączeniem elegancji z nowoczesnością, a każda jej stylizacja świadczy o doskonałym wyczuciu trendów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak pierwsza dama inspiruje kobiety na całym świecie, pokazując, że moda nie zna granic wieku ani statusu społecznego. 📢 Modne paznokcie na lato 2024. Takie kolory paznokci to teraz hit! Zobacz inspiracje na letni manicure [10.07.2024] Zrobione paznokcie to ozdoba dłoni, a często dopełnienie całego stroju. Zastanawiasz się, jaki manicure jest teraz modny? W to lato, w wakacje możesz poszaleć zarówno ze stylami, jak i kolorami. Modne są kolory pastelowe, jak i wyraziste, jednak są one jedynie dopełnieniem manicure, gdyż na paznokciach królują teraz motywy roślinne - gałązki, listki, kwiatki. Oto pomysły na najmodniejszy manicure. Zobacz inspiracje na modne paznokcie!

📢 Taką emeryturę dostaniesz w lipcu 2024. Wyliczenia na rękę - porównanie rok do roku [10.07.2024] Zbliżają się wypłaty emerytur na lipiec 2024 roku. Seniorzy mogą spodziewać się zwiększonych świadczeń, które zostały podwyższone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobaczmy, jakie kwoty trafią na konta emerytów w lipcu br. W artykule podajemy również harmonogram wypłat świadczeń emerytalnych na lipiec. 📢 Tak wygląda Wiktoria Wojciechowska, córka Józefa Wojciechowskiego - zdjęcia. Macocha wyprawiła jej przyjęcie urodzinowe [10.07.2024] Wiktoria Wojciechowska jest córką milionera Józefa Wojciechowskiego z jednego z poprzednich jego związków. Piękna dziedziczka fortuny obchodziła urodziny w rezydencji ojca. Ma siostrę Wirginię. Jej macocha Patrycja Tuchlińska zorganizowała dla niej huczne i wystawne przyjęcie. Kobiety dzielą tylko 3 lata różnicy. Z relacji partnerki Wojciechowskiego i jej przyjaciółek widać bogactwo, w jakim żyją milionerzy. Zobacz na zdjęciach, jak wygląda 26-letnia Wiktoria Wojciechowska, dorosła córka biznesmena Józefa Wojciechowskiego.

📢 Tak zmieniłyby się pensje po zmianie w składce zdrowotnej. Mamy wyliczenia planu Petru [10.07.2024] Do sejmu trafił właśnie nowy projekt ustawy dotyczący składek zdrowotnych. Zmiany wpłynęłyby na korzyść wielu pracowników, którzy odprowadzaliby mniejszą składkę zdrowotną. Zobaczcie, jak zmieniłaby się pensja po obniżeniu składki zdrowotnej. Te osoby miałyby więcej pieniędzy "na rękę". 📢 Wyższe emerytury w 2025 roku - tyle mogą zyskać emeryci. Zobacz wyliczenia świadczeń oraz 13 i 14 emerytury [10.07.2024] W obliczu rosnących kosztów życia i niepewności ekonomicznej, temat waloryzacji emerytur i rent w Polsce w 2025 roku staje się coraz bardziej istotny. Rząd przedstawił swoje propozycje podwyżek, które już teraz budzą kontrowersje wśród związkowców i seniorów. Przyglądamy się szczegółom rządowych planów dotyczących emerytur, trzynastek i czternastek, a także reakcji związków zawodowych na te propozycje. W galerii znajdziesz wyliczenia 13. i 14. emerytury w 2025 roku - takich pieniędzy spodziewać mogą się emeryci!

📢 Podwyżka płacy minimalnej od 1 lipca. Tyle teraz musi ci płacić pracodawca - mamy wyliczenia [10.07.2024] Płaca minimalna w Polsce została podniesiona już drugi raz w tym roku. Od 1 lipca wzrosły wynagrodzenia osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie. Sprawdziliśmy, o ile wzrosły pensje milionów Polaków. Zobacz, ile od 1 lipca musi ci płacić pracodawca. Szczegółowe wyliczenia brutto i netto prezentujemy w artykule poniżej. 📢 Renta wdowia - tyle mogą zyskać osoby po stracie współmałżonka. Mamy wyliczenia dwóch możliwych wariantów [10.07.2024] Wielu Polaków z niecierpliwością czeka na wprowadzenie renty wdowiej, która była jedną z wyborczych obietnic Donalda Tuska. Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy, dzięki której seniorzy otrzymywaliby również pieniądze po swoich zmarłych współmałżonkach. Sprawdziliśmy, o ile wzrosłyby emerytury dla wdów i wdowców w zależności od wariantu. Zobacz szacunkowe wyliczenia renty wdowiej.

📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Willa pod miastem i apartament z widokiem na starówkę - zdjęcia [10.07.2024] Zaliczana jest do grona czołowych celebrytek w Polsce, choć ostatnio jej wizerunek przechodzi trudny czas. Klaudia El Dursi to bydgoszczanka, która popularność zdobyła w programie "Top Model". Mimo że nie wygrała show, to udało jej się zdobyć angaż w Hotelu Paradise. Na co dzień celebrytka mieszka w Bydgoszczy, a jej mieszkanie to ekskluzywny apartament w samym sercu miasta. 📢 Szwajcarski pałac Jana Kulczyka. Siedem pięter, podziemne jezioro, własny teatr, ściany ze złota [10.07.2024] Jeśli wydaje wam się, że widzieliście bogactwo w domach polskich celebrytów, to jesteście w ogromnym błędzie. Pałac Jana Kulczyka niegdyś był wyceniany jako najdroższa posiadłość w całej Szwajcarii. Siedem pięter, podziemne jezioro, ściany ze złota, futer, a nawet... własny stok i teatr. Wymieniać można w nieskończoność... Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda szwajcarska posiadłość Jana Kulczyka.

📢 Monika Olejnik i jej śmiały styl - zobacz! Tak się może ubierać kobieta w każdym wieku [10.07.2024] Tak się ubiera Monika Olejnik. Jedna z najbardziej znanych, polskich dziennikarek jest "grubo" po sześćdziesiątce. Tych lat jednak po niej nie widać. Ba! Monika Olejnik potrafi się tak świetnie wystylizować, do stroju dopasować buty, torebki, kolczyki, że niejeden odjąłby jej nawet i dziesięć lat. Olejnik "umie w modę". Udowadnia, że moda o wiek nie pyta. Ona kolorów się nie boi. Uwielbia stroić się w róże, wściekłe żółcie, pomarańcze czy odcienie zieleni. Odważnie łączy kolory. I bawi się modą. Zobaczcie Monikę Olejnik i jej śmiały styl. Tak się może ubierać kobieta w każdym wieku. Ubrania nie zawsze muszą być markowe. Ważne, aby je odpowiednio i oryginalnie dobrać. Znana dziennikarka może być tu dla Was inspiracją nie tylko na lato 2024!

📢 Nowa składka zdrowotna a wysokość emerytur. Tyle mogliby stracić seniorzy - wyliczenia [10.07.2024] Składka zdrowotna wynosi obecnie 9 proc. i jest pobierana wszystkim emerytom co miesiąc niezależnie od wysokości świadczenia. Rocznie z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytom potrąca się nawet kilka tysięcy złotych. Ryszard Petru z Trzeciej Drogi proponuje zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej, a projekt ustawy w tej sprawie trafił już do Sejmu. Sprawdziliśmy, jak propozycja posła Petru wpłynęłaby na emerytury milionów Polaków. Zobacz, czy emeryci mogliby zyskać na zmianach w składce zdrowotnej - mamy szczegółowe wyliczenia. 📢 Tego nie zabierze komornik dłużnikowi - zmiany kwot wolnych od potrąceń. Co z egzekucją alimentów? [10.07.2024] Od 1 lipca 2024 roku zmianie uległy kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia, które są bezpośrednio powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany te mają znaczący wpływ na sytuację finansową dłużników, zwłaszcza tych, u których prowadzona jest egzekucja alimentacyjna. Nowe regulacje przynoszą zmiany w kwotach, które mogą być potrącane przez komornika, a także określają, jakie części wynagrodzenia pozostaną nienaruszone.

📢 Złoty chłopak - to wydarzy się do połowy lipca. Koszmarne odkrycie w sypialni Hattuce! [10.07.2024] W czerwcu z uwagi na Euro 2024 czekały nas przerwy w emisji tureckiego serialu. Serial jednak wrócił do ramówki. Mamy streszczenia nowych odcinków "Złotego chłopaka", które TVP1 pokaże do połowy lipca. To wydarzy się w serialu: Ferit i Seyran rozmawiają o wspólnej przyszłości i swoim małżeństwie. Hattuce przygotowuje się do swojego ślubu z Halisem. Aysen nie udaje się randka z Abim. Pelin chce uwieść Kaya. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu!

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu do połowy lipca. Seher do Yamana: "Nigdy już nie będziemy razem" [10.07.2024] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP pokaże do połowy lipca: Yaman zostaje aresztowany. Nedim odnajduje adres lekarki sądowej, która sfałszowała raport dotyczący śmierci Kevser. Poszukiwania Yasemin coraz bardziej zbliżają do siebie Alego i Duygu. Ali w poważnym stanie trafia do szpitala. Duygu nie odstępuje go na krok. Nedimowi udaje się namierzyć samochód lekarki. Çiek podsłuchuje rozmowę Yamana i szybko informuje o tym Zuhal. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Maja Rutkowski pokazała się w bikini. Żona detektywa Rutkowskiego ma fantastyczną figurę! Zdjęcia [10.07.2024] Maja Rutkowski, znana również jako Maja Zaleska-Rutkowska, jest żoną detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, znanego z udziału w polskich programach telewizyjnych dotyczących kryminalistyki i pracy detektywistycznej. Maja Rutkowski nie jest osobą publiczną, dlatego informacje na jej temat są ograniczone. Towarzyszy jednak swojemu mężowi w życiu prywatnym i jest znana przede wszystkim jako bliska osoba detektywa Rutkowskiego. Niedawno pokazała na Instagramie fotki, na których podziwiać ją można w kusym bikini. Jej figura zachwyca! 📢 Gra Duygu w serialu Dziedzictwo (Emanet). Turecka piękność prywatnie zachwyca jeszcze bardziej [10.07.2024] "Dziedzictwo" to jedna z najchętniej oglądanych tureckich produkcji w Telewizji Polskiej. Niedawno do obsady uwielbianej telenoweli dołączyła piękna İpek Arkan, która wciela się w rolę komisarz Duygu. Co wiemy o utalentowanej aktorce? Zajrzeliśmy, jak serialowa Duygu wygląda na co dzień. Zobaczcie prywatne zdjęcia gwiazdy serialu "Dziedzictwo".

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się do połowy lipca. Yildiz zabije Haydara. Kumru rodzi syna! [10.07.2024] Sprawdź, co wydarzy się do końca maja w serialu "Zakazany owoc". Wkrótce w serialu nastąpi przeskok czasowy o dwa lata. Na krótkich wakacjach w obronie Ender, Yildiz uśmierca napastnika. Yildiz, Ender, Handan, Caner i Emir nadal próbują pozbyć się zwłok Haydara. Przyłapuje ich brat ofiary... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków, które TVP2 pokaże do połowy lipca zamieszczamy w galerii.

📢 Wzrost zachorowań na letni wariant koronawirusa. Zwróć uwagę na te objawy - to może być KP.2 lub KP.3 [10.07.2024] Liczba przypadków zakażeń nowymi wariantami koronawirusa, KP.2 oraz KP.3, szybko rośnie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Władze i lekarze apelują o czujność i odpowiedzialność, ostrzegając przed możliwą letnią falą COVID-19, a medycy proszą o zwrócenie uwagi na objawy, jakie daje zakażenie "letnimi" podwariantami koronawirusa - znajdziesz je w galerii artykułu.

📢 Tak mieszka Magda Mołek. Kuchnia z wyspą i mnóstwo książek - tak wygląda apartament dziennikarki [10.07.2024] Magda Mołek od ponad czterech lat prowadzi na YouTube kanał "W moim stylu", którego odcinki są nagrywane w apartamencie dziennikarki. Ponad 250 metrów kwadratowych powierzchni, przestronna kuchnia z wyspą, dużo drewna i masa książek - tak wyglądają wnętrza mieszkania Magdy Mołek. Zobacz, jak popularna dziennikarka urządziła swój apartament na warszawskim Mokotowie. 📢 Tak mieszka Omenaa Mensah. Designerskie meble i taras w stylu boho - zdjęcia [10.07.2024] Omenaa Mensah mieszka w dwupoziomowym apartamencie w jednej z dzielnic na obrzeżach Warszawy. Wnętrza mieszkania zostały wykończone niezwykle nowocześnie, a w oczy rzucają się m.in. designerskie meble oraz kręcone schody łączące obie kondygnacje. Zobacz, jak Omenaa Mensah urządziła swój stylowy apartament.

📢 Przepowiednie 2024 dla Polski i świata - to nas czeka w drugiej połowie roku! [10.07.2024] Zmiana na brytyjskim tronie, wybór nowego papieża, zamachy i znaczna zmiana klimatu? [b]Czy 2024 rok będzie rokiem wielkich zmian? Wiele na to wskazuje! Oto przepowiednie na drugą połowę 2024 roku dla Polski i świata. To się stanie na jesień!

📢 Partner Kingi Rusin - kim jest i jak wygląda? "Mamy życie jak w bajce" [10.07.2024] Kinga Rusin to postać, którą zna każdy miłośnik polskiej telewizji. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, znana z programu "Dzień Dobry TVN", cieszy się ogromną sympatią widzów. Jej kariera obfituje w prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a aktywność na Instagramie przyciąga uwagę fanów. Przed laty jej mężem był Tomasz Lis. Dziś jej partnerem jest Marek Kujawa. Kim jest i jak wygląda partner Kingi Rusin? Sprawdźcie!

📢 Kto nie powinien pić wody z cytryną na czczo i jakie mogą być jej skutki uboczne? [10.07.2024] Woda z cytryną na czczo zyskała popularność jako zdrowy sposób na rozpoczęcie dnia, ale nie każdy powinien ją spożywać. Pomimo licznych korzyści, takich jak poprawa trawienia i wspomaganie detoksykacji organizmu, istnieją pewne przeciwwskazania i potencjalne skutki uboczne, które warto wziąć pod uwagę. 📢 Taki będzie finał 2. sezonu serialu Złoty chłopak. Śmiertelna choroba Seyran, porwanie i tortury! [10.07.2024] "Złoty chłopak" to jedna z kilku produkcji znad Bosforu, które możemy obecnie oglądać w Telewizji Polskiej. Obecnie widzowie w naszym kraju są świadkami 2. sezonu uwielbianej telenoweli. Wiadomo już, jaki będzie finał tej części "Złotego chłopaka". Seyran po torturowaniu przez Akina trafi do szpitala, gdzie dowie się, że jest śmiertelnie chora. Sprawdź, jak zakończy się 2. sezon tureckiego serialu.

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie. Cayetana ma nowego adoratora. To książę! [10.07.2024] Trini podejrzewa, że to Clemente stoi za pozwem przeciwko Ramonowi. Nocne uniesienia Casildy i Martina nieco irytują Rosinę. Cayetana ma nowego adoratora. To arogancki książę Hermelando. Zobaczcie w naszej galerii, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie.

📢 Katarzyna Skrzynecka na zdjęciach sprzed 25 lat. Tak wyglądała kiedyś - zobacz zdjęcia [10.07.2024] Katarzyny Skrzyneckiej nie trzeba nikomu przedstawiać - to świetna aktorka, piosenkarka oraz prezenterka telewizyjna, którą znają miliony Polaków. Przez wiele lat współprowadziła Taniec z gwiazdami, a następnie przez szesnaście edycji była jurorką programu Twoja twarz brzmi znajomo. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądała Katarzyna Skrzynecka na początku swojej kariery w show-biznesie. Zobaczcie zdjęcia popularnej "Skrzynki" z końcówki lat 90. i początku XXI wieku.

📢 Nowy dom Alicji Janosz z "Idola". Najważniejsze są kuchnia i studio muzyczne - zobaczcie zdjęcia! [10.07.2024] Alicja Janosz to postać, która na długo zapadła w pamięci Polaków jako zwyciężczyni pierwszej edycji "Idola". Od tamtego czasu wiele się zmieniło – dziś jest nie tylko cenioną artystką, ale także żoną, matką i nauczycielką. Zobaczcie, jak dziś mieszka Alicja Janosz. Niedawno przeprowadziła się do nowego domu. 📢 Tych 10 produktów to niszczyciele trzustki. Ogranicz ich spożycie dla zdrowia [10.07.2024] Zła dieta może prowadzić do wielu problemów z trzustką, w tym zapalenia trzustki, cukrzycy typu 2 oraz zwiększonego ryzyka nowotworów. Spożywanie niezdrowej żywności może znacząco obciążać trzustkę, co może prowadzić do przewlekłych chorób. Zobacz, jakie produkty najbardziej obciążają trzustkę. 📢 Wyższe rachunki za prąd od 1 lipca. Oto nowe stawki za energię elektryczną [10.07.2024] 1 lipca w życie weszły nowe stawki za prąd, które zostały zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. To oznacza, że od kilku dni nie obowiązują już zamrożone stawki za energię elektryczną. Od 1 lipca za prąd zapłacimy więcej niż dotychczas, ale część klientów paradoksalnie na zmianach może zyskać. O kogo chodzi? To wyjaśniamy w artykule poniżej. Zobacz, jakie stawki za prąd obowiązują od 1 lipca 2024 roku.

📢 Nowa postać w serialu Złoty chłopak. Zobaczymy ją w 3. sezonie - tak wygląda prywatnie [10.07.2024] Jesteśmy coraz bliżej wielkiego finału drugiego sezonu serialu "Złoty chłopak". Zakończenie drugiej części tureckiej telenoweli zobaczymy prawdopodobnie pod koniec sierpnia. Już teraz jednak wiadomo, że w 3. sezonie produkcji znad Bosforu pojawi się nowa postać, która sporo namiesza. O kogo chodzi? Szczegóły przedstawiamy w artykule poniżej. 📢 Tak dziś wygląda Byron Sully z serialu Doktor Quinn. Aktor Joe Lando rozkochał w sobie fanki [10.07.2024] Swego czasu serial "Doktor Quinn" cieszył się ogromną popularnością w naszym kraju. Przygody młodej lekarki na Dzikim Zachodzie przyciągały przed ekrany telewizorów tłumy widzów. Jedną z głównych ról w amerykańskiej produkcji odgrywał Joe Lando, wcielający się w postać Byrona Sully'ego. Przystojny aktor podbił serca wielu fanek, które z pewnością są ciekawe, co dzisiaj u niego słychać. Zobaczcie, jak Joe Lando teraz wygląda. Mamy prywatne zdjęcia 62-letniego aktora.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny w lipcu 2024 [10.07.2024] Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Partner Mandaryny, byłej żony Michała Wiśniewskiego - tak wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [10.07.2024] Mandaryna to polska piosenkarka i tancerka. Jest byłą żoną Michała Wiśniewskiego z Ich Troje. Para ma dwoje wspólnych dzieci: Xaviera i Fabienne. Po rozwodzie Marta Wiśniewska była w kilu związkach. Aktualnie jej partnerem jest Adrian Szlażewicz. Kim jest ten mężczyzna i jak wygląda? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszka Wilfredo Leon. Jego żona Małgorzata to prawdziwa piękność - zdjęcia [10.07.2024] Wilfredo Leon to czołowy siatkarz reprezentacji Polski w siatkówce. Ostatnio media obiegła informacja, że siatkarz zakończył współprace z włoskim klubem na rzecz Bogdanki LUK Lublin. Gwiazdor jest też związany z Kujawami, a dokładnie z miastem aniołów - Toruniem. To tam jest większościowym udziałowcem klubu siatkarskiego Anioły Toruń. 📢 Nowe przepisy dla rowerzystów. Za to zapłacisz aż 3 tys. zł. Lepiej to przeczytaj! [10.07.2024] Nieznajomość przepisów szkodzi! W trosce o ich bezpieczeństwo przypominamy, bez czego nie powinni wsiadać na rower. Zobacz, co składa się na obowiązkowe wyposażenie roweru. Za brak tych rzeczy grozi ci wysoki mandat! 📢 Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej We wtorek (9 lipca) na największej nekropolii w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej odbył się drugi w tym roku pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem. W kwaterze dziecięcej w Grobie Dzieci Utraconych pochowano 43 urny z prochami.

📢 Policjanci poszukują widocznego na zdjęciach mężczyzny. Brał udział w zdarzeniu drogowym w Bydgoszczy Policja poszukuje mężczyzny widocznego na zdjęciach. Osoby, które go rozpoznają proszone są o kontakt m. in. z Komisariatem Bydgoszcz-Błonie. 📢 Tak mieszka Maciej Stuhr. Zobacz, jak aktor urządził się w lesie. Wyjątkowy dom Macieja Stuhra w pięknej okolicy – galeria zdjęć Maciej Stuhr porzucił życie w stolicy i uciekł za miasto. Aktor wraz z ukochaną żoną Katarzyną oraz dzieciakami - Stanisławem i Tadeuszem - już na dobre wyprowadził się z Warszawy. Zobacz, gdzie teraz ładuje akumulatory i mieszka Maciej Stuhr. Tak się urządził nieopodal popularnych term syn Jerzego Stuhra.

📢 Enea Bydgoszcz Triathlon. Będą zmiany w ruchu w weekend 13-14 lipca W najbliższy weekend, 13-14 lipca, odbędzie się Enea Bydgoszcz Triathlon – największa impreza triatlonowa w Polsce i jedna z największych w Europie. W związku z tym, kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z ograniczeniami w ruchu, a także ze zmianami tras linii autobusowych.

📢 Wimbledon 2024: najgorętsze zawodniczki tenisowego turnieju w Londynie. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Wielkoszlemowy Wimbledon 2024 rozpoczęty, turniej w Londynie ruszył 1 lipca. Zakończenie planowane jest na 14 lipca. Do rywalizacji w grze pojedynczej kobiet na trawiastych kortach w brytyjskiej stolicy przystąpiło 128 zawodniczek, w tym kwalifikantki. Wybraliśmy najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które na Instagramie prezentują swoje wysportowane ciała. Zobacz zdjęcia w GALERII.

📢 Skarga na głośne tramwaje przy ul. Perłowej w Bydgoszczy. Problem ma zostać rozwiązany Po artykule dotyczącym hałasu, jaki mają generować tramwaje na torach wzdłuż Wojska Polskiego, przy skrzyżowaniu z Magnuszewską, kolejni czytelnicy zwrócili uwagę na podobny problem, ale w innym punkcie Bydgoszczy. Tym razem chodzi o nowe torowisko przy ul. Perłowej. 📢 "Bydgoszcz w kwiatach i zieleni". Tak wygląda ogród stworzony rękami uczniów Rozpoczynamy prezentacje najpiękniejszych ogródków i ukwieconych balkonów, zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy "Bydgoszcz w kwiatach i zieleni". Jako pierwszy odwiedziliśmy ogród przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 6 Specjalnej im. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy.

📢 Czworonogi z bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt potrzebują baseników, by w upały mogły się ochłodzić Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy prosi o przekazanie plastikowych basenów dla psów. Mają służyć podpopiecznym tej placówki do ochłody w upalne dni. Potrzebne są też parasole z podstawą, by zwierzęta mogły na świeżym powietrzu odpocząć w cieniu. 📢 Tak mieszka Alicja Majewska. Piękna willa z ogrodem piosenkarki. Zajrzyj do wyjątkowego domu Alicji Majewskiej – galeria zdjęć Dom Alicji Majewskiej jest wyjątkowy. Tę utalentowaną piosenkarkę kochają miliony Polaków. Na scenie występuje już od ponad pięćdziesięciu lat i cały czas zachwyca swoich fanów. Zaglądamy do przytulnego domu Alicji Majewskiej w stolicy. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje świeżo wyremontowany strych zaaranżowany przez architektów. Tak wyjątkowo mieszka Alicja Majewska.

📢 Wyśmienita zupa z kalarepy. Aromatyczna i sycąca. Świetny sposób na wykorzystanie całej kalarepy razem z liśćmi. Rodzina będzie się zajadać Wyborna zupa z kalarepy to pyszny przepis zero waste, idealny dla osób, które nie lubią marnować żywności. W tym przepisie wykorzystasz całą kalarepę razem z liśćmi. Po ugotowaniu z kilkoma innymi warzywami, wychodzi z niej pyszna, zdrowa i pożywna zupa. Cała rodzina będzie się nią zajadać.

📢 Złoty chłopak - lipcowe streszczenia odcinków. Zakrwawiona głowa zwierzęcia w sypialni. Seyran zostanie porwana [8.07.2024] Mamy streszczenia kolejnych odcinków serialu "Złoty chłopak", które zostaną wyemitowane po weekendzie. Seyran i Ferit znowu się do siebie zbliżą, jednak małżonkowie nie będą mogli nacieszyć się szczęściem. Ktoś podrzuci do ich domu zakrwawioną głowę zwierzęcia. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w lipcowych odcinkach tureckiej telenoweli, które zostaną wyemitowane w dniach 8-18 lipca.

📢 Łyk kawy i biegniesz do toalety? Eksperci wyjaśniają, dlaczego chce ci się kupę po kawie Dla niektórych to wielka i nieodgadniona tajemnica: dlaczego po wypiciu kawy chce się kupę? Nie wszyscy tego doświadczają, ale osoby, które tak mają, wiedzą, o czym piszę. Jesteś jedną z nich? Przeczytaj ten tekst, żeby wiedzieć, co powoduje niepohamowaną chęć oddania stolca po wypiciu małej czarnej. 📢 Trwa remont ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy. Od wtorku, 9 lipca, zmiana organizacji ruchu Drogowcy poinformowali, że kończy się przebudowa pierwszego odcinka ul. Łęczyckiej od ronda przy Curie Skłodowskiej do Kamiennej w Bydgoszczy. Jednocześnie z otwarciem tego fragmentu, zamknięty dla ruchu zostanie drugi – od ronda do Bocznej (w stronę ul. Kamiennej). 📢 Magda Gessler - tak kiedyś wyglądała. Zdjęcia w prostych włosach i bez burzy blond loków Słynna z "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler skończyła w 2023 roku 70 lat. To kobieta z charyzmą, pełna temperamentu, wyróżniająca się oryginalnym stylem, a przede wszystkim rozpoznawana dzięki swojej fryzurze. Burza blond loków - taką Magdę Gessler widzimy w mediach. Czy gwiazda telewizyjna i znana restauratorka zawsze tak wyglądała? Oto Magda Gessler bez doczepów, w prostych włosach i nie zawsze blond. Szczegóły niżej.

📢 Byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego - tak wyglądają. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek. 📢 Kibice na meczu Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Wybrzeże Gdańsk. Mamy zdjęcia z trybun Abramczyk Polonia bez problemów pokonała na swoim torze Wybrzeże Gdańsk. Zobaczcie, jak na trybunach bawili się kibice! 📢 Na Wyspie Młyńskiej popłynęła jubileuszowa "Rzeka Muzyki". To była piękna inauguracja - zdjęcia W niedzielę (7 lipca) już po raz dziesiąty w Bydgoszczy rozpoczął się cykl koncertów na wodzie "Rzeka Muzyki". Na inaugurację na Wyspie Młyńskiej wystąpiła Felix Jazz Orchestra im. Feliksa Nowowiejskiego. Brawom nie było końca.

📢 "Akacjowa 38" - to wydarzy się na początku lipca - streszczenia. Będą kolejne przerwy w emisji serialu Niebawem w serialu "Akacjowa 38": W ostatniej chwili przed egzekucją Martin zostaje ułaskawiony przez królową. Cayetana zapewnia wdowę po sekretarzu Olivie, że fundacja będzie wypłacać jej rentę. Relacje między inspektorem Mauro a Humildad robią się napięte... Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" - streszczenia odcinków, które będą wyemitowane na początku lipca zamieszczamy w galerii. 📢 Psy z bydgoskiego schroniska czekają na nowe domy. Zobacz zdjęcia bezdomnych psiaków Każdego miesiąca co najmniej kilkanaście psów z bydgoskiego schroniska trafia do nowych domów. Mimo to, w azylu na Osowej Górze nadal jest ponad 60 piesków, które są gotowe adopcji. Dzisiaj przedstawiamy Państwu mieszkańców schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy, którzy czekają na nowych właścicieli. Zobaczcie zdjęcia tych piesków i dajcie im szansę na lepsze życie!

📢 W Bydgoszczy powstanie miejskie kąpielisko w parku Centralnym - tak ma wyglądać W piątek (5 lipca) Urząd Miasta Bydgoszczy ogłosił dwa przetargi na zadania, na które otrzymał dofinansowanie w 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Chodzi o rewitalizację nabrzeża Brdy oraz budowę kąpieliska w parku Centralnym. 📢 Czas na dobrze wykształconych matematyków? Lubnauer zapowiada zmiany w nauczaniu matematyki. Przyniosą oczekiwane rezultaty? Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 zostały opublikowane w środę 3 lipca. Okazało się, że nie są zadowalające, a absolwenci ósmych klas mają sporo do powtórzenia. Katarzyna Lubnauer zapowiedziała zmiany w nauczaniu matematyki. Uruchomione będą studia doskonalące dla matematyków. Ma być też więcej metodyków. Czy takie działania poprawią wyniki egzaminu ósmoklasisty?

📢 [Tak wygląda jacht Kulczyka, który został wystawiony na sprzedaż! Cena jachtu Phoenix 2, który odziedziczył Sebastian Kulczyk, oszałamia! 4 Ten jacht należy do najbardziej ekskluzywnych na świecie. Należał wcześniej do Jana Kluczyka, jednego z najbogatszych Polaków. Po jego śmierci odziedziczył go syn miliardera - Sebastian, który wystawił go na sprzedaż za 129 mln euro! Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda jednostka, która tyle kosztuje.

📢 Tak mieszka Kayah we Włoszech. Zobacz jej wymarzony azyl w mieście na wodzie. Podłoga i sufit ze szkła – tak pięknie urządziła dom Kayah Już niebawem Kayah pojawi się w nowym muzycznym programie TVP2 „Muzyka na dobry wieczór”. Artystka zaprezentuje swoje przeboje i przy okazji opowie o tym, jakie znaczenie mają dla niej poszczególne utwory. Gwiazda polskiej sceny muzycznej kocha podróże i poznawanie nowych zakątków świata. Jakiś czas temu Kayah była właścicielką mieszkania w Rio de Janeiro, ale ostatnio malownicze Włochy są jej szczególnie bliskie. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował w wyjątkowy apartament w sercu miasta. Zobacz, jak się urządziła piosenkarka w domu w Wenecji. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego domu Kayah. 📢 Zucchiolo - nowe warzywo na polskim rynku. Co to jest i jakie ma właściwości? Tak wpływa na zdrowie Zucchiolo to stosunkowo nowe warzywo hybrydowe, które niedawno pojawiło się na rynku. Jest to krzyżówka ogórka i cukinii, zaprojektowana tak, aby być wszechstronnym w kuchni. To unikalne warzywo można spożywać na surowo, jak ogórek, lub gotować, jak cukinię, co daje szerokie możliwości kulinarne. W artykule więcej informacji o zucchiolo, a w galerii zdjęć informujemy, jak zucchiolo działa na organizm.

📢 Tak wygląda willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim. Dom Józefa Wojciechowskiego i partnerki Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 To ona zagrała Seher w serialu "Dziedzictwo". Jej rozstanie z telenowelą zaskoczyło widzów Sıla Türkoğlu przez dwa sezony wcielała się w pierwszoplanową rolę kobiecą w serialu "Dziedzictwo". Jako Seher zyskała sporą popularność w Turcji. Jej odejście z serialu już po drugim sezonie było dużym zaskoczeniem zarówno dla widzów, jak i producentów... Jaka na co dzień jest Sıla Türkoğlu? Co o niej wiemy? W galerii zamieszczamy zdjęcia, które aktorka publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak się skończy 2. sezon serialu "Złoty chłopak". Uwaga - czytasz na własną odpowiedzialność! W Turcji zbliża się koniec 2. sezonu serialu "Złoty chłopak". Historia miłości Seyran i Ferita cieszy się dużą oglądalnością, dlatego producenci potwierdzili, że powstanie trzeci sezon. Nowe odcinki już od września. Czy w Polsce TVP również wyemituje dalsze losy bohaterów serialu "Złoty chłopak"? Wszystko wskazuje na to, że tak. W naszej galerii zdradzamy, co teraz dzieje się w odcinkach emitowanych w Turcji. Uwaga - czytasz te spoilery na własną odpowiedzialność. 📢 Teresa z serialu "Akacjowa 38" czaruje urodą. 34-letnia Alejandra Meco na prywatnych zdjęciach Pięknie tańczy, uprawia szermierkę i jazdę konno, całkiem nieźle śpiewa - Alejandra Meco, która w serialu "Akacjowa 38" wciela się w rolę Teresy, to bardzo utalentowana artystka. Urodzona w Madrycie aktorka zagrała w blisko 350 odcinkach hiszpańskiej telenoweli, którą mogą oglądać widzowie TVP 2. Jaka jest prywatnie? W galerii zamieszczamy zdjęcia, którymi Meco dzieli się z fanami w mediach społecznościowych.

📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad. 📢 Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń. Waloryzacja emerytur w 2025 roku W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka bez męża. Zobacz, jak się pięknie urządziła w modnej dzielnicy. Czy takie wnętrza pasują do ikony stylu? Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy. 📢 MISTRZOWIE SMAKU. Głosowanie na najlepszych w branży rozpoczęte! Oddaj głos na swojego faworyta lub zgłoś kandydata do nagrody Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Renta Wdowia 2024. Tyle pieniędzy mają zyskać osoby po stracie współmałżonka. Zobacz wyliczenia i przykłady Renta Wdowia 2024 ro rozwiązanie mające wprowadzić istotne zmiany w systemie wsparcia dla osób, które doświadczyły straty współmałżonka. Jest to projekt ustawy, będący obecnie przedmiotem prac w Sejmie, który ma na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. Przedstawiamy szczegóły projektu oraz przykładowe wyliczenia, które pokazują, jak zmiany mogą wpłynąć na wysokość świadczeń - przykłady wyliczeń znajdziesz w galerii artykułu. 📢 Marianna Stuhr - córka Jerzego Stuhra. Jak mieszka i co robi? Jerzy Stuhr, znany i popularny aktor, ma dwoje dzieci: 47-letniego Macieja, który poszedł w ślady ojca i realizuje się jako aktor oraz córkę, 40-letnią Mariannę, która unika rozgłosu i medialnego świata, związanego z popkulturą. Kim jest Marianna Stuhr, co robi na co dzień?

📢 Tak mieszka Kinga Rusin. Ogromne palmy, szklane ściany i basen z cudnym widokiem. Tak żyje w tropikach dziennikarka – zobacz dom Kingi Rusin Dom Kingi Rusin zlokalizowany jest w tropikach. Dziennikarka uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad brzegiem Pacyfiku. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo! 📢 Tak mieszka Marcin Prokop. Prywatna siłownia i pokój gamingowy jurora „Mam talent”. Zajrzyj do domu Marcina Prokopa – galeria zdjęć Marcin Prokop to bardzo znany i lubiany prezenter telewizyjny. Prowadzi m.in. w duecie z Dorotą Wellman poranny program „Dzień dobry TVN” i zabiera nas w podróż za ocean w „Niezwykłych stanach Prokopa”. Zaglądamy do domu dziennikarza na warszawskiej Pradze, w którym mieszka wraz z rodziną. Nie zabrakło w nim miejsca na pokój do grania, stosy książek i siłownię. Zobacz, jak na co dzień żyje Marcin Prokop.

📢 Tak wygląda córka Macieja Stuhra, Matylda. Kim jest i co robi? Maciej Jerzy Stuhr to urodzony 23 czerwca 1975 r. w Krakowie – aktor, reżyser, scenarzysta filmowy i teatralny, a także felietonista, konferansjer, psycholog, wykładowca akademicki. Niedawno odbyła się premiera filmu "Fuks 2", na której pan Maciej pojawił się w towarzystwie córki, Matyldy. Zobacz, jak wygląda córka tego znanego aktora. Kim jest i co robi? 📢 Kinga Rusin - tak zmieniła się gwiazda przez ponad 20 lat. Zobacz, jak wyglądała w młodości gwiazda tv Kinga Rusin skończyła 52 lata, ale nie wygląda na swoje lata. Młodzieńczą urodę zawdzięcza diecie i regularnym ćwiczeniom. Niedawno Kinga Rusin stała się obiektem dyskusji - po tym jak jej były mąż, Tomasz Lis, w podcaście z Żurnalistą, opowiedział o swoim życiu prywatnym i wspomniał, że gdy był mężem Kingi Rusin, musiał przez siedem lat jadać obiady w stołówce. Z okazji niedawnych urodzin przypominamy, jak prezentuje się obecnie Kinga Rusin i jak wyglądała ponad 20 lat temu.

