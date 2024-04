Poranek wyborczy w Bydgoszczy na żywo. Najważniejsze informacje ze sztabów i wyniki

W Obwodowej Komisji Wyborczej nr 42 (ulice: Marii Curie Skłodowskiej nieparzyste od nr 27 do nr 29 i parzyste od nr 66 do nr 78, Polanka parzyste od nr 36 do końca) w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Bałtyckiej w wyborach na prezydenta Bydgoszczy oddano następującą liczbę głosów na poszczególnych kandydatów:

Rafał Bruski – 272 ( 56% )

) Łukasz Schreiber – 128 ( 26,4% )

) Joanna Czerska-Thomas – 56 ( 11,55% )

) Maja Adamczyk – 29 (6%).

Najwięcej głosów do sejmiku w komisji uzyskał Zbigniew Ostrowski (KKW Koalicja Obywatelska) - 105 głosów, a do Rady Miasta Jakub Mikołajczak (KWW Koalicja Obywatelska) - 101 głosów.