Po Alfie nie zamek, tylko nowe bloki? - komentuje Jarosław Reszka

Inna sprawa to w ogóle sens budowania nowych bloków w ścisłym centrum, pośród miejskiej starówki. Miasto obecnie stara się za wszelką cenę przepędzić stamtąd ruch samochodowy. Co urzędnicy powiedzą nowym mieszkańcom, którzy kupią tam sobie mieszkania, pewnie za słoną cenę? Powiedzą, że nie mogą podjeżdżać swoim prywatnym autem pod dom? A jeśli się im na to pozwoli, to część starówki obok rewitalizowanego właśnie placu Kościeleckich na powrót stanie się komunikacyjnym piekłem.

Poza tym nowi mieszkańcy będą domagać się spokoju i zapewnienia bezpieczeństwa w pobliżu domów, w których będą wychowywali swoje dzieci. Można im to zapewnić w pobliżu sieci pubów i innych knajpek z letnimi ogródkami?