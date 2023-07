Ostatni weekend lipca w Bydgoszczy pełen atrakcji. Zobacz, co będzie się działo w mieście [28-30 lipca]

Koncerty, drift na bydgoskim Kartodromie i nie tylko

W Bydgoszczy planowane są też koncerty. Wystąpią wspaniali artyści. W piątek (28 lipca) polecamy dwa koncerty "The Best of Bydgoszcz". Na scenie letniej Centrum Artystycznego Eljazz przy ul. Krętej 3 wystąpi Adela Konop, a następnie Józef Eliasz Orchestra. W niedzielę (30 lipca) z kolei muzyka zabrzmi w ogrodach Galerii Miedzyń przy ul. Nakielskiej 86. Gwiazdami wieczoru będą: znany i lubiany aktor Kacper Kuszewski i Agata Walczak. Skoro niedziela, to nie może zabraknąć też kolejnego koncertu z cyklu "Rzeka Muzyki". Tym razem scena na Wyspie Młyńskiej będzie należała do Baranovskiego.