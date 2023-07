Sanepid wziął pod lupę punkty z automatami do lodów w Bydgoszczy i regionie. Jakie są efekty kontroli?

Sezon na lody w pełni. Wielu z nas podczas upałów szuka ochłody i chętnie decyduje się na zakup lodów. To też czas, gdy sanepid szczególnie bierze na cel miejsca, w których sprzedawane są te smakołyki.

Tego lata w całym województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzono już 82 kontrole punktów z automatami do lodów, w tym 15 takich punktów sprawdzono w Bydgoszczy. W większości właściciele dbają o przestrzeganie przepisów i zachowanie czystości, ale są też miejsca, gdzie wykryto nieprawidłowości.

Kontrole zakończone mandatami i nie tylko

- Ogółem w punktach, w których przeprowadzono kontrole, w trzech przypadkach nałożono mandaty karne w wysokości 200 złotych, a w dwóch toczą się postępowania administracyjne - mówi Karina Kawecka z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. - Dwa mandaty karne oraz doraźne zalecenia nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Ponadto jeden mandat karny nałożył PPIS w Nakle nad Notecią, a PPIS w Wąbrzeźnie i PPIS we Włocławku wszczęli postępowanie administracyjne.

- Na 82 przeprowadzone kontrole, jedna była kontrolą na wniosek przedsiębiorcy , poprzedzającą zatwierdzenie automatu. Dotyczyło to punktu w powiecie mogileńskim - zaznacza Karina Kawecka.

Jakie nieprawidłowości stwierdził sanepid?

Jak informuje WSSE w Bydgoszczy, w punktach z automatami do lodów, w których stwierdzono nieprawidłowości, zastrzeżenia dotyczyły, m.in., braku higieny osobistej pracowników, nieprawidłowych wyników badań lodów z produkcji próbnej , braku orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, braku informacji dla konsumenta dotyczących wykazu składników z wyszczególnieniem alergenów czy braku realizacji postanowień procedur dotyczących GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i HACCP (system Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności).

Dodajmy, że w czasie kontroli w takich punktach sanepid sprawdza, m.in., czystość bieżącą pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, zaopatrzenie zakładu w wodę oraz badania wody, warunki do higienicznego mycia i osuszania rąk, warunki i sposób przeprowadzania procesów mycia i dezynfekcji maszyny do lodów oraz sprzętu, higienę osobistą oraz stan zdrowia personelu, usuwanie odpadów, terminy przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości żywności, warunki przechowywania żywności, czy zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego. Kontrolowane są też procedury opracowane przez zakład oraz prowadzone zapisy.