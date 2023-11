Objawy niedoboru magnezu. Zobacz, jak możesz dostarczyć go do organizmu

Magnez jest bardzo znaczącym pierwiastkiem w naszym organizmie, ponieważ bierze udział w wielu procesach i pełni ważne funkcje, m.in. w funkcji metabolicznej. Bez niego nie jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować. Ma wpływ nie tylko na nasze samopoczucie fizyczne, ale również psychiczne.

Warto co jakiś czas badać poziom magnezu, dzięki czemu będziemy wiedzieli ile musimy dostarczyć go do organizmu. Nie powinniśmy lekceważyć niedoborów witamin i pierwiastków. Niestety ciągły bieg życia i złe nawyki przysłaniają nam często myślenie o swoim zdrowiu.

W naszej galerii dowiesz się, jakie są objawy niedoboru magnezu: