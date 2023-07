Na Dworcu Głównym w Bydgoszczy wystawa poświęcona zamordowanym w Katyniu

Odwiedzający wystawę "Kapelani zamordowani w Zbrodni Katyńskiej w kwietniu i maju 1940 roku" w hali bydgoskiego dworca mogą poczytać tablicę informacyjną na ten temat oraz zapoznać się z biografiami kilkunastu zamordowanych kapłanów. Biografie opatrzone są fotografiami. Wystawa jest czynna tylko do 31 lipca.

Od 3 kwietnia do 16 maja 1940 roku funkcjonariusze NKWD zamordowali co najmniej 22 tysiące polskich jeńców wojennych i więźniów - oficerów, policjantów, księży, pracowników wymiaru sprawiedliwości, ziemian. Zamordowani byli wcześniej przetrzymywani w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a także w więzieniach na terenie Ukrainy i Białorusi. Rosjanie strzelali Polakom w tył głowy, a ciała wrzucali do dołów, tworząc w ten sposób masowe groby.