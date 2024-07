MODrzew sprawdził, gdzie spacerować w upały, a których miejsc unikać. Ponad 50 stopni Celsjusza na płycie Starego Rynku

Spacer spod Młynów Rothera do parku Centralnego, prowadzony przez przewodniczącą stowarzyszenia Marzenę Błaszczyk oraz dr Katarzynę Marcysiak, odbył się w sobotę (29 czerwca) w ramach Festiwalu Początek Sezonu. W weekend było bardzo upalnie, ale najbardziej wytrwałych nie zachęciło to do wędrówki.

– Ta pogoda ułatwiła nam przeprowadzić eksperyment – sprawdzić, gdzie w mieście jest najchłodniej. Nie zdziwiliśmy się, że w naszym ukochanym Parku Centralnym, gdzie naturalna retencja RZĄDZI! – relacjonował MODrzew po spacerze. W zieleni parku temperatura wynosiła przy 22,4°C. Nikogo nie zdziwi zapewne również to, gdzie na trasie było najcieplej. Termometr przy płycie Starego Rynku wskazywał w sobotnie popołudnie 54,6°C.

Stowarzyszenie sprawdziło, gdzie w upalne dni jest najchłodniej, a jakich miejsc wówczas lepiej unikać. MODrzew

– Nie wyszliśmy na sam środek rynku, gdzie pewnie temperatura była jeszcze wyższa. Ten eksperyment dowodzi, jak bardzo w centrum potrzebujemy miejsc naturalnej retencji, zieleni i roślinności oraz jakim problemem są wyspy ciepła. Na trasie, bliżej rzeki, były również inne punkty, gdzie temperatura spadła poniżej 30 stopni, zazwyczaj zacienione dzięki drzewom, których bardzo brakuje na Starym Rynku – zauważa Marzena Błaszczyk.