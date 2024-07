Konduktorka bydgoskich tramwajów skończyła sto lat - wszystkiego dobrego dla Pani Stefanii!

Biuro prasowe urzędu marszałkowskiego przekazało nam relację z tego spotkania. Przypomina też życiorys Jubilatki. "Stefania Glinka z domu Suchalska urodziła się 21 czerwca 1924 roku w Złotnikach Kujawskich (powiat inowrocławski). Jest córką powstańca wielkopolskiego, późniejszego pracownika kolei. Miała troje rodzeństwa. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, rodzina Suchalskich przeniosła się do Bydgoszczy, gdzie zamieszkała na ulicy Orlej. Jubilatka uczęszczała do szkoły powszechnej przy ulicy Świętojańskiej".

- W 1939 roku, jako nastolatka, była świadkiem wydarzeń historycznych związanych z niemiecką okupacją Bydgoszczy. W 1940 roku została zesłana na roboty przymusowe do Prus Wschodnich, skąd dwukrotnie uciekała do rodzinnego domu. Pod koniec wojny, ewakuowana z majątku w Prusach przed zbliżającą się Armią Czerwoną, przedostała się do wyzwolonej już Bydgoszczy - informuje Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa UMWK-P. - Po wojnie pracowała jako konduktorka i bileterka w bydgoskich tramwajach.