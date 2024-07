Brak przebudowy wiaduktu kolejowego na bydgoskim Miedzyniu blokuje rozbudowę ul. Nakielskiej. Ale rozmowy z PKP już się zakończyły

- Zlecenie tej inwestycji do realizacji było jednym z trudniejszych zadań w ostatnich latach – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Dzięki konsultacjom wybraliśmy wariant rozwiązujący najwięcej problemów. Na etapie koncepcji musieliśmy koordynować wiele innych przedsięwzięć, m.in. rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Konieczna była zmiana statusu drogi, by skutecznie pozyskać środki unijne.

Najdłuższa bydgoska ulica

Ulica Nakielska to jedna z najdłuższych bydgoskich ulic w Bydgoszczy - dystans od ronda przy ul. Łochowskiej do ronda Grunwaldzkiego to prawie 5,5 kilometra. Komunikuje kilka bydgoskich osiedli: Wilczak, Jary, Miedzyń i Prądy z centrum miasta oraz z węzłem „Bydgoszcz - Miedzyń” na obwodnicy. Z ulicy każdego dnia korzysta również wielu mieszkańców podmiejskich gmin, m.in. Białe Błota.

W pierwszej kolejności powstaje dokumentacja projektowa dla odcinka od ul. J. Bronikowskiego do Lisiej o długości 3,3 km. Umowę z wykonawcą, firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. podpisano 1 grudnia 2023 roku. Wartość prac projektowych to ok. 2,95 mln zł. Jest już decyzja środowiskowa na ten odcinek, co otwiera drogę do kolejnych prac.