Zabytkowe tramwaje z Bydgoszczy czekają na remont. Szanse są, ale kluczowe są czas i pieniądze

Jak przypomina Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy, wagon o nr 222 był eksploatowany do 1994 roku. Później został pojazdem szkoleniowym, by po przeprowadzonym remoncie, wrócić na trasę jako wagon historyczny. Jeszcze nad początku XXI wieku można było przejechać się nim podczas finałów WOŚP oraz zlotów miłośników komunikacji miejskiej. Od ponad 20 lat skład niszczeje w zajezdni MZK.

Tramwaj 2 N o numerze 5 (później zmienianym) pochodzi z 1956 roku. Jak informowało wspomniane stowarzyszenie, zachęcając do głosowania, pasażerów woził do 1970 roku, a później przerobiono go na odśnieżarkę torową. To ostatni przedstawiciel partii, która trafiła na bydgoskie torowiska blisko 70 lat temu. Kolejny tramwaj, który mógłby zostać wyremontowany, to Konstal 805NA o numerze 226. Pochodzi z 1980 roku. Z trasy wycofano go ponad 5 lat temu.