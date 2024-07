Rozbudowa Akademickiego Centrum Sportu PBŚ idzie pełną parą. Mamy zdjęcia z drona

Na terenie u zbiegu ul. Akademickiej i al. prof. S. Kaliskiego, będą znajdowały się, m.in., pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, dwa boiska do siatkówki plażowej z możliwością zmiany w jedno boisko do piłki nożnej plażowej oraz strefa lekkoatletyczna (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku w dal i trójskoku), a także korty tenisowe i strzelnica.