Karaluchy, szczury, pluskwy: ty nie zapomnisz mnie… - komentuje Jarosław Reszka

Pod koniec października publicznie pożalili się bydgoszczanom mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy Waryńskiego na Błoniu. Ich gniew wylał się poza spółdzielczą łączkę, gdy w reakcji na monity ktoś z administracji poradził mieszkańcom, żeby lepiej zaczęli dbać o czystość swoich mieszkań.

Spór dotyczy karaluchów, a uwaga spółdzielczej administracji dotknęła mieszkańców bloku przy Waryńskiego także z tego powodu, że w ich budynku ponoć całkiem niedawno wymieniono piony wodno-kanalizacyjne i większość mieszkańców wykonała wtedy remonty swych czterech ścian.

Artykuł o wojnie z karaluchami i administracją przy Waryńskiego przypominał mi okres, gdy i ja dość długo pomieszkiwałem na Błoniu. Było to niedaleko Waryńskiego, bo przy Okrzei, za to daleko w czasie - na początku lat osiemdziesiątych. Niemal identyczny był natomiast kłopot. Może z tą różnicą, że pladze karaluchów towarzyszyła plaga mrówek faraona. Na szczęście odnosiłem wrażenie, że oba te gatunki insektów nie współpracowały ze sobą, bo atakowały osobno i na przemian. W kuchni ze szpar raz wymaszerowywał liczny oddział filigranowych faraonek. Gdy zaś gospodarzowi mieszkania udało się poskromić rzesze tych intruzów, to wkrótce zauważał mniejszą liczbę, za to znacznie większych karaluchów.