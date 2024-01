Jaka władza będzie łaskawa dla przystani nad Wisłą? - komentuje Jarosław Reszka

- Koncepcja zakłada realizację budynku przystani wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i obejmuje między innymi budynek przystani wodnej wraz z bazą sprzętu wodnego, salą i zapleczem kawiarni, restauracją, salą konferencyjną, recepcją, pomieszczeniami sanitarnymi, pomieszczeniami WOPR-u i policji wodnej o powierzchni użytkowej około 3 tys. metrów kwadratowych – snuje plany Rafael Prętki, lider społeczników spod znaku Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.

W jego wyobraźni jest też budowa dróg komunikacyjnych, placu do zimowania jednostek pływających oraz parkingu. Mowa jest o budowie kładki pieszej przez „szyjkę” dawnego portu w celu skomunikowania z nowym bulwarem. Miałby również zostać zrewitalizowany dawny basen portowy z miejscami cumowniczymi. Konieczne byłoby umocnienie brzegów, budowa pływających pomostów cumowniczych dla jednostek turystycznych. Uff!

Bydgoski ratusz na razie nie miał powodów, by z powodu apetytu Rafaela Prętkiego jedną ręką łapać się za portfel, a drugą za serce. Bardziej konkretne i szczegółowe planowanie przystani jachtowej z jej bogatym zapleczem nie miałoby sensu bez zgody Spółki Wody Polskie na takie zagospodarowanie brzegu Wisły. A Wody Polskie to do niedawna była przeciwna do bydgoskiego ratusza strona politycznej barykady w naszym pięknym kraju. Ale już nie jest. Przestaje też działać tłumaczenie braku szczodrości pustą kasą, którą wyczyściła władza centralna, zabierając samorządom sporą część ich dochodów.