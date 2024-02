Fordoński emdek przechodzi kompleksowy remont. Będą tu nowe pracownie - wizualizacje

Zajęcia będą odbywały się w komfortowych warunkach

- Odbyły się już pierwsze odbiory, ale konieczne są jeszcze pewne prace do wykonania. Najprawdopodobniej potrwają do końca marca - mówi Hanna Grześkowiak, dyrektor MDK nr 5. - Oczywiście, trzeba będzie jeszcze obiekt przygotować i wyposażyć na powrót naszych wychowanków. By nie zaburzać procesu dydaktycznego, najwygodniej byłoby, abyśmy zajęcia wznowili w naszej odnowionej siedzibie od września br., czyli wraz z początkiem nowego roku szkolnego.

Zainteresowanie zajęciami wciąż duże, chętnych przybywa

- Większość naszych zajęć odbywa się teraz przy ul. Gawędy 5 w budynku zarządzanym przez Miejskie Centrum Kultury - mówi Hanna Grześkowiak. - Mamy tu do dyspozycji całe II piętro i część pomieszczeń na I piętrze. Dzięki temu, że Miasto Bydgoszcz wskazało nam ten obiekt proces dydaktyczny przebiega płynnie. Co ciekawe, przeprowadzka w inną lokalizację nie zmniejszyła zainteresowania zajęciami. Wręcz przeciwnie, chętnych przybywa.

Ponadto na czas przebudowy siedziby MDK nr 5 uczestnicy zajęć szermierczych spotykają się na treningach w hali Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej.

- Korzystamy też z Hangaru Kultury przy ul. Piwnika Ponurego przy XV LO. Tu odbywają się zajęcia taneczne. Z kolei w SP nr 17 mamy zajęcia wokalne i szachy, a w Zespole Szkół Chemicznych - zajęcia fotograficzne - mówi Hanna Grześkowiak.

Przypomnijmy, że to niejedyny emdek w Bydgoszczy, który w ostatnim czasie, przechodzi metamorfozę. Jak niedawno informowaliśmy, przy MDK nr 2 na bydgoskim Szwederowie zakończyła się budowa nietypowej sceny, w formie nowej części budynku. Przylega do sali gimnastycznej, która po renowacji została dostosowana do wydarzeń rekreacyjno-sportowych. To wyjątkowy projekt - widownia może znajdować się w środku budynku, jak i na zewnątrz. Umożliwiają to rozsuwane drzwi. Powstało też zaplecze sanitarne. Jednocześnie odnowiono elewację zewnętrzną, w samym budynku wymieniono też stolarkę okienną.