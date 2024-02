"Sztafeta dla Hanki" pobiegła ulicami Bydgoszczy, by wspomóc małą bydgoszczankę [zdjęcia]

Nie trzeba było przebiec całej trasy. Każdy mógł wybrać sobie odcinek lub odcinki, które najbardziej mu odpowiadały.

- Etapy w centrum Bydgoszczy i Fordonu można było pokonać nawet pieszo - mówi Tomasz Olechnowicz. - Tu tempo było naprawdę wolne. Chętni wybrany odcinek trasy mogli też przejechać na rowerze, w tempie dostosowanym do biegaczy.

Tu nie chodziło o wyczynowe bieganie, lecz o rekreację i ważny cel, którym jest wsparcie zbiórki na leczenie dla Hani Krakowskiej.

- Nie ustaliliśmy żadnego wpisowego. Poprosiliśmy uczestników, aby każdy dorzucił się do zbiórki dla Hani, która znajduje się na zrzutka.pl. Daliśmy startującym w sztafecie wolną rękę, co do kwoty, jaką należy wpłacić. My, jako stowarzyszenie zadeklarowaliśmy z kolei, że Hania otrzyma złotówkę za każdy przebiegnięty 1 km każdego uczestnika.