Parafia na bydgoskim Błoniu zbiera środki na zakup defibrylatora AED. Ma być zamontowany w kościele

AED to niewielkie urządzenie, ale ta mała skrzyneczka w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia może być bezcenna.

- Zakup AED to nasz wspólny pomysł - księdza proboszcza i parafian - mówi Agata Ryfa, mieszkanka Błonia i zarazem jedna z parafianek. - Zrodził się spontanicznie, choć sama inicjatywa dojrzewała już od pewnego czasu. Na naszym osiedlu mieszka wielu seniorów, którzy przychodzą do kościoła. Latem dużo osób starszych ulega zasłabnięciu. Uznaliśmy, że takie urządzenie jak AED jest w świątyni potrzebne. Razem z księdzem proboszczem, który otwarty jest na różne inicjatywy, zaczęliśmy działać.

Defibrylator AED będzie dostępny w kościelnej kruchcie

- Kiedyś na temat automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED rozmawiałem z moim kolegą lekarzem. Opowiadał mi, że urządzenie jest proste w obsłudze - mówi ks. Dariusz Wesołek, od roku proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Bydgoszczy. - Uznałem, że to już ten czas, by pomysł przekłuć w czyn.

Z obserwacji ks. proboszcza, zarówno w kościele, a także po wizytach duszpasterskich w domach wiernych, wynika, że na terenie parafii przy ul. Lotników mieszka wiele osób po 70. i 80. roku życie.

- Niektórzy mieszkają na Błoniu nawet 40-60 lat. Sporo z nich to osoby samotne, których małżonkowie już odeszli - mówi ks. proboszcz Dariusz Wesołek. - Wielu przychodzi do kościoła i zdarzały się już sytuacje, że ktoś zasłabł w kościele. Mając świadomość, że w świątyni jest defibrylator AED, na pewno będą czuli się bezpieczniej, a my w razie potrzeby będziemy mogli im szybko pomóc, jeszcze przed przyjazdem karetki.