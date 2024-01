Mała Hania z Bydgoszczy ma bardzo rzadką chorobę. Potrzebuje kolejnych operacji, by żyć

- Hania urodziła się 30 kwietnia 2020 r. w samym szczycie pandemii - mówi pani Julita, jej mama. - Ciąża początkowo przebiegała idealnie. Dopiero w 29 tygodniu ciąży lekarze stwierdzili, że coś jest nie tak z oczami dziecka. By mieć pewność co to za choroba, trzeba było czekać na poród.