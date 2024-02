Działka, na której stał zamek bydgoski na sprzedaż? Bydgoszcz G10 proponuje inne rozwiązanie

– Dlatego z baczną uwagą obserwujemy informacje medialne sugerujące możliwość sprzedaży tej bezcennej dla miasta działki w ręce prywatne. Poprzednie, podobne sprzedaże kluczowych działek i obiektów przyniosły efekty dużo gorsze od zakładanych. Działka po spalonych spichrzach straszy nas do dziś, a Młyny Rothera odżyły dopiero po ponownym odkupieniu obiektu przez miasto. Nie wyobrażamy sobie, by taki błąd popełniono po raz trzeci – pisze Bydgoszcz G10.

– Bydgoszcz to miasto o wspaniałej, nadal częściowo nieodkrytej, historii. Historii, która rozpoczęła się w jednym miejscu – na terenie ograniczonym dziś ulicami Grodzką, Bernardyńską i Przy Zamczysku. Niespełna tysiąc lat temu, to właśnie tam rodziło się nasze miasto. Tutaj w pierwszej poł. XI wieku powstał gród bydgoski, a później bydgoski zamek – czytamy na profilu Bydgoszcz G10.

Chodzi o teren na ul. Przy Zamczysku, gdzie do 2020 roku działało przedszkole Alf. W planie przewidziana tu jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. – Teren po przedszkolu „Alf” przygotowywany jest do przeprowadzenia wymaganych planem miejscowym badań wykopaliskowo-archeologicznych. ADM przeprowadzi rozbiórkę posadowionego na nim budynku do poziomu fundamentów – informowała nas w grudniu Marta Stachowiak.