Długa lista przyczyn dużego opóźnienia przy modernizacji Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Nie będzie kary dla wykonawcy

Głównym celem inwestycji jest poprawa komfortu widzów, funkcjonalności obiektu, a także przywrócenie użyteczności balkonu poprzez modernizację budynku głównego w części dostępnej dla publiczności. Lepsza ma być akustyka obiektu. Poprawie ulegnie również estetyka wokół teatru. Projekt przewiduje nadbudowanie oraz rozbudowanie głównej bryły obiektu.

– Chciałam zapytać o przyczyny tak wielkich opóźnień przy modernizacji Teatru Polskiego. Czy miasto w jakiś sposób zamierza czy już egzekwuje określone kary za opóźnienia? Jakie są dokładnie? Jakie trzeba było wykonać dodatkowe roboty? Dochodzi do ok. roku opóźnienia. Jaki jest procent wykonanych i zaplanowanych do tej pory robót? – pytała radna Prawa i Sprawiedliwości Grażyna Szabelska.

Umowę na realizację inwestycji podpisano w lipcu 2022 r. Prace miały potrwać 15 miesięcy i dobiec końca w listopadzie 2023 r. Wykonawca w przetargu zadeklarował nawet możliwość skrócenia zakładanego terminu o dwa miesiące. Od dawna wiadomo jednak, że prace potrwają dłużej niż pierwotnie przewidywano. W listopadzie miasto odpowiedziało nam, że zakończenie planowane jest jesienią 2024 roku. Do końca listopada 2023 r. wykonano ok. 30% prac.