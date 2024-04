Miasto wspiera odbudowę Fabryki Lloyda w Bydgoszczy. Dotacja w wysokości 50 tys. zł na prace projektowe

– To budynek magazynowy, który był związany z Fabryką Lloyda i stocznią. Do lat dwutysięcznych pełnił funkcję magazynową. Potem został zaadaptowany pod funkcję rozrywkową. To był bardzo dobrze zrobiony remont, właściciel działał prężnie. Szkoda to małe słowo, to tragedia. To niepowetowana strata, bardzo ważny zabytek w krajobrazie kulturowym Bydgoszczy – mówił w styczniu, tuż po pożarze, Sławomir Marcysiak.