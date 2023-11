Bydgoszcz jest jej bardzo bliska. Ania Rusowicz była gościem cyklu "Artyści w Bohemie" [zdjęcia]

Dla uczestników spotkania to była niecodzienna okazja, by przenieść się w czasie do lat 60. i 70. XX wieku. Anna Rusowicz to znana wokalistka, zdobywczyni czterech Fryderyków, kompozytorka, autorka tekstów, ale przede wszystkim artystka, która w swojej twórczości nawiązuje do piosenek swojej mamy - Ady Rusowicz, słynnej wokalistki legendarnego zespołu Niebiesko-Czarni. To dzięki niej możemy na nowo cieszyć się takimi perłami sprzed lat, jak piosenki "Za daleko mieszkasz miły", czy "Musisz się zakochać".