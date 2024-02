Bydgoscy seniorzy bawili się nad rzeką Młynówką. Zaprosiła ich Fundacja 12 Kamienica. Mamy zdjęcia

Boska Wenecja to miejsce skupiające inicjatywy kulturalne, społeczne i biznesowe. Istnieje dzięki wielu ludziom z inicjatywą i dobrą wolą oraz dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kompleks zagospodarował teren nad bydgoską Młynówką (mieści się przy ul. Poznańskiej 8-14). Z pomocą unijnych środków udało się stworzyć, w ramach projektu rewitalizacyjnego, m.in. Lokalne Centrum Przemysłów Kreatywnych, Integracji Międzypokoleniowej, Usług i Przedsiębiorczości Społecznej, w ramach którego Fundacja 12 Kamienica prowadzi profil Senior w Centrum.

Na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji działają trzy organizacje: Fundacja 12 Kamienica, Browar Wyspa Młyńska Sp. z o.o. i Nad Starym Kanałem Sp. z o.o. To one zainicjowały utworzenie tam Muzeum Miejsca, nawiązującego do historii rzemieślników, artystów czy dawnych przedsiębiorców z tej części miasta, Muzeum Piwa na turystycznym szlaki TeH20, Centrum Przemysłów Kreatywnych i Centrum Aktywności Społecznych.