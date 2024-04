Będą zmiany w miejskich dotacjach do wymiany starych pieców w Bydgoszczy

Pod koniec kwietnia bydgoscy radni zajmą się projektem uchwały w sprawie zasad dofinansowania wymiany nieekologicznych źródeł ciepła. Proponowane rozwiązania krytykuje stowarzyszenie Bydgoski Alarm Smogowy. Jednocześnie trwa procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawców zadania zaplanowanego przez Urząd Miasta Bydgoszczy - chodzi o doradztwo ekologiczne dla mieszkańców, związane właśnie z wymianą starych pieców.

24 kwietnia odbędzie się sesja Rady Miasta Bydgoszczy. Będzie to ostatnie posiedzenie w tej kadencji. W programie obrad przewidziano punkt poświęcony projektowi uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji.

Radni zajmą się miejską dotacją do wymiany pieców

Przedmiotem dotacji są inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne urządzenia grzewcze (wykorzystujące źródła ciepła: z miejskiej sieci ciepłowniczej, pompy ciepła, energia elektryczna, paliwa gazowe) w budynkach wielorodzinnych lub znajdujących się w nich mieszkaniach. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym w wysokości do 6000 zł lub do 12000 zł w przypadku osób, które nie są uprawnione do uzyskania dofinansowania z programu „Ciepłe Mieszkanie”. Dodatkowa dotacja przysługuje w przypadku wykonywania kompleksowego podłączenia, czyli inwestycji realizowanych jednocześnie przez grupę osób w budynku wielorodzinnym, w którym występują mieszane źródła ciepła.

O dotację mogą ubiegać się również wspólnoty mieszkaniowe. W tym przypadku dofinansowanie zostanie udzielone w wysokości do 50% wydatków kwalifikowanych, lecz nie więcej niż: 12000 zł na lokal, jeśli inwestycja polega na przyłączeniu budynku do sieci ciepłowniczej, w ramach której zostanie wykonany węzeł cieplny;

9600 zł na jeden lokal, w przypadku pompy ciepła;

8400 zł na jeden lokal, w przypadku ogrzewania elektrycznego;

7200 zł na jeden lokal, w przypadku gazu. Projekt uchwały dostępny jest TUTAJ.

Rafał Bruski zapowiedział walkę ze smogiem

W trakcie kampanii wyborczej przed I turą wyborów samorządowych, ubiegający się o reelekcję prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski (ostatecznie wygrał wybory i będzie prezydentem do 2029 r.) zapowiedział działania zmierzające do likwidacji w mieście starych pieców, tzw. kopciuchów. W wywiadzie dla "Expressu Bydgoskiego" zadeklarował, że do końca kolejnej kadencji "nie będzie żadnego".

O plany związane z poprawą jakości powietrza pytał też Rafała Bruskiego Bydgoski Alarm Smogowy. Prezydent poinformował, że w ramach miejskiej dotacji oferowane jest "wsparcie finansowe również dla tych, którzy chcą zainwestować w nowoczesne rozwiązania, takie jak pompy ciepła. Dodatkowe opcje obejmują przyłączenie do miejskiej sieci c.o. oraz zakup kotła gazowego lub elektrycznego.

"Podstawą będzie przede wszystkim wsparcie finansowe dla mieszkańców i uproszczenie procedur możliwości jego uzyskania. Pierwsza kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę to nowy projekt zmiany uchwały dotacji miejskiej, w ramach której zaproponowałem między innymi podniesienie kwot dofinansowania z przedziału 5-8 tysięcy złotych do 6-12 tysięcy złotych, wprowadzenie ciągłego naboru wniosków, poszerzenie katalogu beneficjentów o wspólnoty mieszkaniowe, uproszczenia procedur na etapie składania i rozliczania wniosku, wprowadzenie możliwości zawierania umów wieloletnich oraz możliwości ubiegania się o częściową refundację kosztów kwalifikowanych przed zakończeniem realizacji inwestycji" - przekazał Rafał Bruski w odpowiedzi dla Bydgoskiego Alarmu Smogowego. Prezydent dodał, że zmiany w regulaminie dotacji miejskiej będą korzystne dla najuboższych mieszkańców: "Planujemy zwiększyć kwoty dofinansowania oraz umożliwić częściową refundację inwestycji jeszcze przed ich zakończeniem". Cały materiał dostępny jest na Facebooku BAS oraz na stronie bydgoskialarmsmogowy.pl

Po wyborach Bydgoski Alarm Smogowy krytykuje projekt uchwały, którym 24 kwietnia mają się zająć miejscy radni. - Projekt zakłada brak możliwości dofinansowania dla wszystkich mieszkańców budynków jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych z lokalami przeznaczonymi na najem. Osoby te nie uzyskają już wsparcia finansowego, ale to nie jedyne ograniczenia - stwierdza Kamila Gawrońska-Dickson z Bydgoskiego Alarmu Smogowego. - Dotychczas mogliśmy liczyć na stałą kwotę dotacji w wysokości 5000 zł po zmianach otrzymamy już tylko połowę kosztów inwestycji z limitem 6000 zł. W projekcie uprzywilejowano grupę beneficjentów będących najemcami lokali należących do miasta - wyjaśnia Kamila Gawrońska-Dickson.

Aktywistka przekonuje, że planowane zmiany w dotacji miejskiej w Bydgoszczy są "całkowicie sprzeczne z ogólnopolskim trendem stopniowego zwiększania wsparcia dla osób rezygnujących z ogrzewania na węgiel. Dotacje miejskie w polskich miastach - w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie, Białymstoku i Toruniu, nie dość, że są o wiele wyższe niż ta w Bydgoszczy (średnio od 8 do 21 tys.), to kierowane są do wszystkich osób fizycznych. Nigdzie mieszkańcy budynków jednorodzinnych nie są wykluczani z możliwości uzyskania pomocy od miasta. Po lekturze uchwały trudno oprzeć się wrażeniu, że głównymi beneficjentami środków z budżetu miasta będą lokatorzy mieszkań należących do miasta".

Doradztwo dla mieszkańców Bydgoszczy

10 kwietnia Urząd Miasta Bydgoszczy ogłosił przetarg na świadczenie usługi doradztwa ekologicznego dla mieszkańców. W ramach projektu "Czy wiesz czym oddychasz? Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza Life-Mappingair/Pl", do 29 listopada br. organizowane będą konsultacje z ekspertami dotyczące programów dotacyjnych oraz spraw technicznych.

Doradcy będą informować mieszkańców o dostępnych źródłach dotacji likwidacji ogrzewania na paliwo stałe (miejska dotacja, rządowe programy: "Ciepłe Mieszkanie", "Czyste Powietrze", "Mój Prąd"), pomogą przygotować wniosek o dofinansowanie wymiany starych pieców, wyliczą szacunkowe koszty, podpowiedzą jakie urządzenie grzewcze wybrać. Eksperci będą informować użytkowników źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi o wymogach uchwały antysmogowej, przedstawią konsekwencje prawne wynikające z niestosowania się do niej. Zadaniem doradców będzie też wskazywanie negatywnych aspektów użytkowania nieekologicznych źródeł ciepła oraz informowanie o korzyściach wynikających z wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych. Usługa będzie świadczona w trzech formach: stacjonarnie, mobilnie z dojazdem do mieszkańców, a także w postaci teleinformatycznej (wideo, mail). Doradcy mają dyżurować w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy - w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska przy ul. Grudziądzkiej 9-15, na II piętrze budynku C. Doradztwo stacjonarne w zakresie programów dotacyjnych ma być czynne we wtorki w godz. 16.00-18.00. Możliwe jest zwiększenie liczby godzin w przypadku dużego zainteresowania mieszkańców.

