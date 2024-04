Bydgoski Alarm Smogowy krytykował zasady dotacji do wymiany pieców. Urząd Miasta Bydgoszczy odpowiada

Uchwała dotyczy zasad dofinansowania do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła. Przedmiotem dotacji są inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne urządzenia grzewcze (wykorzystujące źródła ciepła: z miejskiej sieci ciepłowniczej, pompy ciepła, energia elektryczna, paliwa gazowe).

Po dyskusji na ten temat, Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła w głosowaniu projekt uchwały.

- Tę uchwałę można zmieniać co miesiąc. To nie jest coś, co będzie zabetonowane na stałe - komentował w trakcie sesji Rady Miasta Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Po opublikowaniu uchwały w Zbiorze Uchwał Rady Miasta Bydgoszczy będzie można zapoznać się z nią na stronie internetowej

