Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Bydgoszczy szuka nowego prezesa

Ogłoszenie o naborze na stanowisko prezesa zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność" w Bydgoszczy zostało opublikowane na stronie internetowej "Jedności" 11 kwietnia. Kandydaci dostali miesiąc na przysłanie dokumentów aplikacyjnych.

Nowy prezes będzie kierował bieżącą działalnością spółdzielni i reprezentował ją na zewnątrz. Będzie sprawował nadzór nad opracowywaniem projektów rocznych i wieloletnich planów gospodarczych oraz programów działalności społeczno-kulturalnej. Do jego obowiązków będzie należało gospodarowanie środkami i zabezpieczenie majątku spółdzielni, a także sporządzanie sprawozdań z działalności spółdzielni, współdziałanie z Radą Nadzorczą oraz Walnym Zgromadzeniem. Wśród zadań na tym stanowisku jest też współdziałanie z organami władzy samorządowej, administracji lokalnej, innymi organami administracji, organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi oraz sądami.

Od kandydatów oczekuje się wykształcenia wyższego, preferowane jest ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, techniczne. Przyszły prezes powinien mieć co najmniej 8-letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych. Mile widziany będzie staż w spółdzielczości mieszkaniowej. Trzeba wykazać się znajomością przepisów prawa dotyczących działalności spółdzielni mieszkaniowych, wiedzą z zakresu prawa pracy, rachunkowości i ochrony danych osobowych. Osoba ubiegająca się o to stanowisko musi złożyć m.in. oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej oraz zarządu RSM „Jedność". Kandydat nie może być zatrudniony, nie może posiadać udziałów ani zasiadać we władzach podmiotów gospodarczych o charakterze usługowym, produkcyjnym bądź wykonawczym, świadczących usługi na rzecz RSM "Jedność".