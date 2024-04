Świat restauracji na śluzach i Kanał Bydgoski w zimowej odsłonie. Wernisaż dwóch niesamowitych wystaw

Zdjęcia i pocztówki z XX-lecia międzywojennego i początku XX wieku na wystawie

- Zbierałem je od wielu lat - mówi Tomasz Izajasz. - Rok jubileuszu 250-lecia kanału to dobry moment, by je pokazać szerszej grupie odbiorców. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę mieszkańców na to, że Kanał Bydgoski to nie tylko ciek wodny przez który przepływały liczne barki, ale też miejsce, gdzie kiedyś bydgoszczanie chętnie spędzali czas, gdzie wypoczywali.