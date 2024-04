Barbie spoliczkowała dziadersa, a Szymon Rona brodził w nenufarach i wykręcał skarpetki

- Cicho bądźcie, co się śmiejecie z niego, przecież to smutne, że jest sam. Ten ptak.

- I jeszcze ten łabędź, wpuści go do stawu?!

Łukasz Jakubczak jako Don, Szymon Rona - Ernesto i Janusz Żak - Doktor tworzą niesamowite trio. Każdy garściami korzysta ze swoich wcześniejszych ról ( Żak był w „Fauście” Mefistofelesem i coś z diabelskiego błysku jemy zostało; Rona - Tonim w „Księżniczce czardasza”, jego vis comica to historia sama w sobie; Jakubczak - Figarem w „Weselu Figara” i nic więcej mówić nie ma potrzeby ). Bawią się konwencją i bawią widzów. Jakby tego było mało na scenę wkracza ONA - Norina grana przez przeuroczą Magdalenę Czerwińską. Przyodzianą w powabne dessous z zapinkami do pończoch (!) przez odpowiedzialnego za kostiumy Sylwestra Krupińskiego; raz jest rozkoszną idiotką, raz divą rodem z hollywoodzkich produkcji.

Kiedy na skutek intryg Malatesty przejmie rządy w domu Don Pasquale, zmieni jego męską jaskinię w różowy pałacyk Barbie. A gdy rozeźlony obrońca patriarchatu próbuje zabronić jej wyjścia do teatru - z pasją go policzkuje! (ała! słuchać to uderzenie aż za dobrze). Do tego jeszcze krewka niewiasta rozbija złote popiersie Boksera.