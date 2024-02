Zrobili film w 48 godzin, teraz walczą o Cannes! Wśród nich bydgoska aktorka Rose Klekotko

"Los Capibaras" z szansą na nagrodę i pokaz na festiwalu Cannes. Wśród nich bydgoszczanka Rose Klekotko

Kolektyw o pogodnie brzmiącej nazwie "Los Capibaras" to grupa młodych, utalentowanych miłośników kina, których połączyła radość z tworzenia filmów i próbowania nowych rzeczy. Zespół składa się zarówno profesjonalistów z pokaźnym doświadczeniem w branży, studentów szkoły filmowej i adeptów, którzy dopiero rozpoczynających przygodę z filmem. Wśród nich jest pochodząca z Bydgoszczy Rose Klekotko.

- Naszą misją jest udowodnić, że aby tworzyć filmy potrzeba przede wszystkim kreatywności i odwagi, a nie zawsze wielkiego budżetu i miesięcy przygotowań - mówi Rose Klekotko.

Ich pierwszy film, "Strike", zajął III nagrodę w warszawskiej edycji konkursu, a także zdobył nagrody za najlepsze kostiumy (Michael Hekmat) i charakteryzację (Mariia Koval). Tym samym jego twórcy uzyskali zaproszenie do międzynarodowego etapu 48HFP - Yes We Cannes. Ich drugi film - "Hush" opowiada poruszającą historię rodzeństwa stawiającego czoło trudnej rzeczywistości po stracie rodzica. Dotyka on bardzo aktualnych tematów, takich jak kryzys zdrowia psychicznego wśród młodzieży, samotność, żałoba i dysonans między światem wirtualnym a realnym.