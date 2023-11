Znamy projekt budżetu Bydgoszczy na 2024 rok. Nadwyżka operacyjna ma wynieść 105 mln złotych

Planowane na 2024 rok dochody Miasta Bydgoszczy to ponad 2,8 mld zł, natomiast wydatki to blisko 3 mld zł, co spowoduje ma 180,6 mln zł deficytu. Wydatki inwestycyjne to prawie pół miliarda. Miasto ma ma jednak emitować obligacje na 168 mln zł.

Najważniejsze wydają się być inwestycje. Poza pieniędzmi na dokończenie trwających i rozliczenia trwających, Urząd Miasta Bydgoszczy planuje wydatki na inwestycje drogowe, ale duża część to projekty.