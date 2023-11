Uszkodzony nasyp na moście Pomorskim w Bydgoszczy. Od poniedziałku autobusy będą jeździły torowiskiem

Po zmianach w komunikacji na spowodowanych uszkodzonym nasypem na moście Pomorskim narzekają i kierowcy i pasażerowie. Na miejscu nie wygląda to bardzo źle, powstaje pytanie, co będzie w poniedziałek (20.11), kiedy autobusy zaczną jeździć po części torowiska tramwajowego.

Jak pisaliśmy, we wtorek (14.11) w godzinach popołudniowych, prawdopodobnie w wyniku prac wodociągowych, doszło do uszkodzenia nasypu drogowego zachodniej jezdni przy wjeździe na most Pomorski - od strony ronda Fordońskiego. Most jest częściowo zamknięty, duże zmiany nastąpiły także w komunikacji miejskiej. Przestały kursować tramwaje linii 7 i 8, wprowadzono za nie zastępczą komunikację autobusową o oznaczeniu "ZaT".

Autobusy torowiskiem w poniedziałek?

Najprawdopodobniej w poniedziałek po południu, autobusy jadące z ul. Fordońskiej będą już poruszały się po nieczynnym torowisku tramwajowym. W czwartek i piątek drogowcy przygotowali tymczasowy zjazd z Al. Wyszyńskiego przez most. To tuż obok uszkodzonej najprawdopodobniej przez prace wodociągowe nawierzchni przeprawy, która zwyczajnie zaczęła pękać. Załatano masą bitumiczną największe wyrwy w torowisku. - To jest jakiś żart - komentuje jeden z pasażerów autobusu 69. - Przecież w torowisku co druga kostka miedzy szynami jest luźna. Puszczą autobusy i teraz torowisko będzie się nadawało do wymiany.

"W celu minimalizacji obciążeń dynamicznych powodujących drgania, wpływające niekorzystnie na uszkodzony nasyp, od godzin wczesnoporannych zamknięto zostanie dla tramwajów torowisko na odcinku od ronda Fordońskiego - przez most - do ronda Toruńskiego. Wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza na tym odcinku. Tramwaje będą kursować wyłącznie nowym mostem na ul. Kazimierza Wielkiego oraz mostem Bernardyńskim" - informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Linia 7 źle skierowana?

Pasażerowie tramwajów 7 i 8 wydają się być zdezorientowani, ponieważ linie przekierowano ul. Fordońską na most Kazimierza Wielkiego, a stamtąd do zajezdni przy Inowrocławskiej. Niektórzy na przystankach mówią: - Nie wiem, co mam robić.

Inny mówi:: - To już jest parodia. Ciężko linię 7 skierować na Łęgnowo? Jeszcze tylko jakieś pęknięcie na Moście Bernardyńskim i cały Górny Taras leży bez tramwajów. Mało tego, autobus "ZaT" jeździ z Kapuścisk do R. Toruńskiego... Właśnie tam, czyli w miejsce, gdzie nie będzie jeździł już żaden tramwaj. Nie można wydłużyć trasy ul. Toruńską i Bernardyńską do Ronda Jagiellonów, bo przecież kasę trzeba zaoszczędzić i mieć w d..., jak pasażer dojedzie.

Torowisko będzie zniszczone

Pojawiają się też głosy, że torowisko tramwajowe ma moście jest zniszczone. - Kostka brukowa między szynami lata. Teraz puszczą tam autobusy, to torowisko do wymiany.

Mimo że w piątek (17.11) około południa nie było specjalnych zatorów w tym rejonie miasta, ale kierowcy nie przebierają w słowach.

Autobusy w korkach

- Kopią wielki dół tuż przy nasypie - mówi jeden z nich. - Przecież dziecko, które grzebie babki z piasku wie, że to się może osunąć. Nie wiem, jak poradzą sobie kierowcy autobusów, którzy z buspasa i przystanku będą musieli przeciskać się przez praktycznie trzy pasy ruchu, żeby wjechać na torowisko, a potem z niego zjechać. Zjazd dla autobusów jest planowany za zamkniętym odcinkiem na wysokości nasypu. W którym miejscu, jeszcze nie wiadomo, na pewno autobusy będą się włączać do ruchu w dużych korkach. Inny mówi: - Jest taki dowcip na mieście. Prezydent Bruski spieszy się na spotkanie po południu. Wzywa taksówkę i mówi że płaci potrójną stawkę za to, żeby być za 20 minut na miejscu. Taksówkarz robi, co może, ulice ciemne, bo nie ma oświetlenia, ale się udało. Prezydent pyta: "Którędy pan jechał?" A taksówkarz na to: "Nie powiem, bo mi pan te ulice rozkopie".

"ZaT" nie płacimy dodatkowo

Ważna informacja dla pasażerów tramwajów jest taka, że ci, którzy korzystają z linii autobusowej "ZaT" - to tramwaje 6,7,8 nie muszą płacić dodatkowo za bilety. - Kurs z przystanku na rondzie Fordońskim do Toruńskiego też jest za darmo - informuje Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Po wykonaniu przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację badań geologicznych i przygotowaniu działań naprawczych, rozpoczną się działania związane z zabezpieczeniem nasypu. Kontrakt wodociągowy jest ubezpieczony.

Szacunkowe koszty naprawy będą znane po opracowaniu planu naprawczego.

Roboty MWiK trwają

W piątek na miejscu ekipy MWiK już robiły pomiary. Ich wyniki maja być znane za dwa tygodnie. Prac przy budowie zbiornika retencyjnego przy nasypie mostu Pomorskiego nie wstrzymano. W ramach projektu modernizacji kanalizacji deszczowej powstaje tam m.in. zbiornik retencyjny.

Do realizacji na cały kontrakt deszczówkowy wyznaczono 108 zadań projektowych, z czego 37 zostało wykonanych wcześniej, zanim MWiK rozwiązał umowę z poprzednim wykonawcą, który nie uporał się z realizacją inwestycji w terminie (2020 r.). Na wszystkie pozostałe miejska spółka podpisała umowy do realizacji w 2023 r. W konkursie NFOŚiGW bydgoski projekt uzyskał najwyższe unijne dofinansowanie z dostępnych w konkursie środków - łączna wartość to 258 mln, z czego 154,8 jest wspomagane grantem.

