Uszkodzony nasyp przy moście Pomorskim w Bydgoszczy. Duże zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców Wojciech Mąka

Tramwaje nie będą jeździć mostem Pomorskim. Ruch autobusowy na odcinku pomiędzy rondem Fordońskim i rondem Toruńskim zostanie utrzymany z wykorzystaniem istniejącego torowiska tramwajowego. Dariusz Bloch Zobacz galerię (4 zdjęcia)

We wtorek (14.11) w godzinach popołudniowych, prawdopodobnie w wyniku prac wodociągowych, doszło do uszkodzenia nasypu drogowego zachodniej jezdni przy wjeździe na most Pomorski (od strony ronda Fordońskiego). Most będzie częściowo zamknięty, duże zmiany nastąpią także w komunikacji miejskiej - już od czwartku (16.11).