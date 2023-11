Część mostu Pomorskiego będzie zamknięta, tramwaje przestaną jeździć

Badania za dwa tygodnie

- Po szczegółowej analizie sytuacji zdecydowano o konieczności przeprowadzenia szczegółowych badań geotechnicznych, bo tylko one pozwolą określić przyczynę awarii oraz zakres uszkodzeń - informuje MWiK. - Badania te na zlecenie MWiK rozpoczęły się już dzisiaj i potrwają do dwóch tygodni. W międzyczasie MWiK i ZDMiKP będą wspólnie monitorowały zakres uszkodzeń, by podejmować decyzje, czy niezbędne będą dalsze działania naprawcze i dodatkowe ograniczenia w ruchu. Zarządca drogi został zobowiązany do prowadzenia stałej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. Uzgodniono, że na tym etapie nie ma potrzeby wstrzymania prac związanych z realizacją projektu deszczówkowego przez MWiK.