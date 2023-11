"Tyrolka z Wyżyn", "Puścić tramwaje przez Babią Wieś..". Bydgoszczanie komentują uszkodzenie nasypu przy moście Pomorskim

Przypomnijmy, we wtorek (14 listopada) ZDMiKP poinformował o poważnych uszkodzeniach nasypu przed mostem Pomorskim w Bydgoszczy (jak podano doszło do niego prawdopodobnie w wyniku prowadzonych w pobliżu prac wodociągowych). Szybko podjęto decyzję o zwężeniu jezdni i zamknięciu zachodniego przejścia dla pieszych. Następnie poinformowano, że od czwartku nie pojadą tędy tramwaje, wprowadzono ograniczenia dla ruchu cięższych pojazdów (nie dotyczą komunikacji publicznej).

Uszkodzony nasyp przy moście Pomorskim. Bydgoszczanie komentują

"W tej sytuacji objazdem mógłby być most Bernardyński i Babia Wieś... A nie, czekaj, tam też się tory osunęły przez wykop, tylko to było już 6 lat temu" - komentuje jeden z internautów.

"Jak nie naprawią do grudnia to ciekawie szykują się powroty na Perłową i kursowanie linii" pisze - Mariusz. "Może wreszcie ktoś pomyśli o ułożeniu kawałka torów na Babiej Wsi" - apeluje Grażyna.

"Czym sobie zasłużyła ulica Toruńska na odcinku między rondami Toruńskim a Bernardyńskim na takie wykluczenie komunikacyjne? Tramwaje do Babiej Wsi puszczane tylko awaryjnie i zastępczo. Autobusy jak się pojawią to też trzeba traktować jak święto! Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - tamtędy też może jeździć komunikacja publiczna"! - komentuje Jarosław.

"A może by zrobić z Wyżyn na rondo Fordońskie tyrolkę"? "Tramwaj wodny puścić". "Powinni opisać to w jakiejś książce fantasy". "Trochę plastrów, taśmy klejącej i trytytek i jakoś to będzie. Będzie to naprawa na miarę wszystkich usterek drogowych w Bydgoszczy". "Miasto mem" - czytamy w komentarzach na Facebooku.