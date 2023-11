Do końca prac wodociągowych w Bydgoszczy pozostał miesiąc. MWiK deklaruje dotrzymanie terminu

Obecnie roboty związane z projektem pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy” prowadzone są w 62 lokalizacjach. Bydgoszczanie narzekają, że prace zaplanowano równocześnie w wielu punktach miasta, co wpływa na znaczne utrudnienia w ruchu, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podsumował konsultacje dotyczące dostosowania ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po przeanalizowaniu ponad 500 uwag,…

Kierowcy muszą jednak jeszcze przynajmniej przez miesiąc uzbroić się w cierpliwość. Jak przekazuje nam MWiK, prace zakończono na 9 obiektach, gdzie obecnie trwa procedura odbiorowa . To:

– W listopadzie zakończono prace związane z budową kanału deszczowego o średnicy 900 mm w ul. Jagiellońskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni. Inwestycja została ze znacznym wyprzedzeniem, głównie z uwagi na to, że to newralgiczne miejsce w komunikacji w mieście. Na ukończeniu jest również budowa kanału deszczowego w ul. Gnieźnieńskiej – wkrótce ulica zostanie otwarta dla ruchu – przekazuje „Expressowi Bydgoskiemu” Marek Jankowiak, rzecznik prasowy MWiK.

– Wszystkie zadania objęte projektem zostaną zakończone do połowy grudnia. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jeśli nie wystąpią nieprzewidziane utrudnienia, nie zakładamy, że potrwają dłużej. Na razie aura sprzyja prowadzonym robotom i nie ma wpływu na tempo prac. Wszystkie zadania objęte projektem zostały uruchomione – wyjaśnia rzecznik.

W ramach projektu modernizacji deszczówki do realizacji wyznaczono 108 zadań projektowych, z czego 37 zostało wykonanych wcześniej, zanim MWiK rozwiązał umowę z poprzednim wykonawcą, który nie uporał się z realizacją inwestycji w terminie (2020 r.). Na wszystkie pozostałe miejska spółka podpisała umowy do realizacji w 2023 r. W konkursie NFOŚiGW bydgoski projekt uzyskał najwyższe unijne dofinansowanie z dostępnych w konkursie środków (łączna wartość to 258 mln, z czego 154,8 jest wspomagane grantem).