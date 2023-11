Podsumowano konsultacje dotyczące ronda Jagiellonów w Bydgoszczy. Będą dwie pochylnie

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podsumował konsultacje dotyczące dostosowania ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po przeanalizowaniu ponad 500 uwag, projektant wprowadził kilka zmian do koncepcji.

Drogowcy przedstawili raport pół roku po zakończeniu konsultacji społecznych. W kwietniu bydgoszczanie poznali jeden wariant przebudowy ronda Jagiellonów. Aby dostosować je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zaplanowano montaż ośmiu wind – po jednej w każdej ćwiartce, aby móc wydostać się nimi w każdym kierunku oraz po jednej na każdym z przystanków tramwajowych. – W ramach inwestycji wybudowane zostaną łagodne zjazdy na dwóch przeciwległych ćwiartkach skrzyżowania: północny-wschód (przy Banku Pocztowym) oraz południowy-zachód (budynki pocztowe). Poprawi to komfort poruszania się na ważnym kierunku i będzie stanowiło alternatywę dla wind w sytuacjach kryzysowych. Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu nie ma możliwości wprowadzenia pochylni przy każdym z wyjść – przekazał ZDMiKP.

Pomysł wprowadzenia dwóch pochylni zgłaszali społecznicy ze stowarzyszenia Bydgoszcz G10. W konsultacjach koncepcję poparły 52 osoby. – Jesteśmy zadowoleni, że miasto przyjęło nasz projekt, choć w naszym wariancie jedno z przejść znajdowało się po stronie UKW. Dalej będziemy optować za tym, żeby nie było to tylko zwykłe przejście, ale również przyjemna przestrzeń do spędzenia czasu, z ławkami itd. – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Mikołaj Sobolewski z Bydgoszcz G10.

Piesi dołem

Innym szeroko komentowanym pomysłem była możliwość wyznaczenia przejść naziemnych. Mieszkańcy złożyli 81 wniosków popierających takie rozwiązanie.

– Przy obecnych przepisach wymagałoby to zastosowania sygnalizacji świetlnej, co przy braku rozbudowanej trasy WZ mogłoby istotnie utrudnić ruch w centrum – informują drogowcy.

– Dobrze, że przychylono się do dwóch ramp, bo w toku konsultacji była mowa, o tym, że możliwa jest tylko jedna. Szkoda, że nie są to przejścia naziemne, które są najwygodniejsze dla wszystkich i zapewniałyby możliwość poruszania się w każdym kierunku, także na przystanki tramwajowe. Sygnalizacji świetlnych właściwie nikt nie lubi, ale jest dobrym rozwiązaniem w kwestii bezpieczeństwa, a na rondzie dochodziło do wielu wypadków – uważa Paweł Górny, przewodniczący Bydgoskiego Ruchu Miejskiego.

– W podsumowaniu konsultacji czytamy, że nie można wprowadzić przejść dla pieszych bez rozbudowy trasy WZ. Odbieram to jako deklarację, że to rozwiązanie przejściowe, które można wprowadzić szybko (liczymy, że tak będzie) i niższym kosztem. Docelowo, po rozbudowie trasy WZ, ruch z centrum powinien być wyprowadzony, co jest zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętego przez Radę Miasta w grudniu 2022 r. – dodaje.

Podobnie stowarzyszenie podchodzi do zawartej w podsumowaniu konsultacji uwagi o planach budowy przystanku wiedeńskiego przy kościele klarysek (skrzyżowanie Jagiellońskiej z ul. 19 Marca). Projekt jest gotowy, ale przetarg w tej sprawie, z uwagi na brak finansowania, jeszcze nie został ogłoszony. – Rozumiemy, że to deklaracja, że przystanek zostanie pilnie wykonany – stwierdza Paweł Górny.

Pasy rowerowe zostają

W konsultacjach wzięło udział 538 mieszkańców. Najwięcej wniosków (120) dotyczyło krytyki wprowadzenia pasów rowerowych na rondzie w ciągu ul. Jagiellońskiej. Z pomysłu nie zrezygnowano, tłumacząc, że poprawi to bezpieczeństwo rowerzystów. Podkreślono, że rozwiązanie zostało pozytywnie zaopiniowane i jest preferowane do realizacji przez stronę społeczną Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Bydgoszczy. Paweł Górny uważa, że utrzymanie pasów to dobry pomysł, bo to lepsze rozwiązanie niż brak jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej. Liczy też, że pochylnie będą dostępne dla rowerzystów.

Ponad 50 osób wyraziło obawy o awaryjność wind, a ponad 40 poparło rozwiązanie. Odpowiedzią na krytyczne uwagi mają być pochylnie. Ponadto w rejonie przystanków tramwajowych po obu stronach ronda planowane jest wprowadzenie awaryjnych przejść dla pieszych przez torowisko. – Windy w przestrzeniach publicznych bardzo często ulegają awarii. Ta pod Dworcem Głównym od lat nie działa. Pomysł z przejściem jest dobry, ale może zamiast awaryjnych, zrobić sugerowane, aby z rozwiązania mogli korzystać nie tylko niepełnosprawni, ale także inni pasażerowie? – zastanawia się Paweł Górny.

Inne projektowane zmiany to m.in.: skorygowanie jezdni na wlotach i wylotach (po trzy pasu ruchu na każdym dojeździe);

nowe zadaszenie nad zejściami do podziemia;

uporządkowanie terenu pod rondem;

dodatkowe wyjścia w postaci schodów na perony tramwajowe po wschodniej stronie skrzyżowania;

remont istniejących schodów.

Mniejsze poprawki

Jakie jeszcze uwagi mieszkańców wzięto pod uwagę? Wszystkie schody mają zostać wyposażone w tzw. rynny dla rowerów. Zielony obszar skrzyżowania ma być większy – projektant podkreśla, że zielone torowisko zamiast zabudowy z płyt to pomysł utrudniający przejazd m.in. służbom ratunkowym. Dodatkowo po konsultacjach ma zostać wprowadzone lepsze rozwiązanie w organizacji ruchu na ul. 3 Maja, które poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu. Pełna koncepcja ma być gotowa do końca roku. Drogowcy przekazali, że kolejnym krokiem będzie zlecenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Na roboty budowlane planowane jest wykorzystanie m.in. Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Wartość unijnego dofinansowania szacowana jest na ponad 40 mln zł.

