W składzie zespołu rowerowego w Bydgoszczy niewielka zmiana. Społecznicy dalej będą ubiegać się o członkostwo

– W przypadku członka BRM, pamiętajmy, że stowarzyszenie przede wszystkim mocno angażowało się w sprawy pieszych. W zespole zrobiono porządki także z uwagi na fakt, że zgłaszano tematy spoza zakresu rowerowego. Dlatego powołano zespół ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wniosek uznaliśmy za nieuzasadniony. Ruch pieszych blokował w przeszłości prace zespołu rowerowego. Brakuje do nich zaufania – uważa Wojciech Bulanda, wiceprzewodniczący Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Bydgoszczy, radny i członek BMK.

– W ostatnim czasie pokazaliśmy kilkukrotnie, że zabiegamy regularnie o interes rowerzystów w Bydgoszczy, czy przez konferencje, czy nagrywanie filmów związanych z infrastrukturą rowerową. To dziwne, że skoro zespół jest z założenia społeczny, to właściwie dopuszcza się do niego jedną organizację, która broni dostępu. To brak otwartości na otwartą dyskusję. Liczymy jednak na refleksję i późniejszą dobrą współpracę – uważa Patryk Konsorski.