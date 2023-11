Nowa spalarnia śmieci pod bokiem Bydgoszczy. Czy miejska ProNatura jest zagrożona?

Boryszew Nieruchomości to część koncernu należącego do miliardera Romana Karkosika. Toruński oddział spółki – Elana Nieruchomości - zarządza terenem inwestycyjnym Parku Przemysłowego Elana. Firma dostała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 128 mln zł na budowę w Toruniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Jak informuje NFOŚiGW, całkowity koszt inwestycji to 166,5 mln zł, z czego większość stanowi dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki z funduszu w równych częściach po ok. 64 mln zł.