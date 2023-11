Po otwarciu parkingu pod czwartym kręgiem Opery Nova będą się tworzyły ogromne korki?

Podziemny parking pod czwartym kręgiem Opery Nowa w Bydgoszczy pomieści grubo ponad 200 samochodów. Maciej Figas, dyrektor opery uważa, że jeśli nawet połowa z nich wyjedzie jednocześnie, będzie to sytuacja komunikacyjnie kryzysowa, bo wszystkie pojadą jak dawniej - w ul. Focha. Drogowcy twierdzą, że w tym miejscu... zawsze były korki.

Trwa budowa czwartego kręgu bydgoskiej opery przy ul. Focha. Pod nim będzie podziemny parking na grubo ponad 200 samochodów. - Prześledziłem dostępne plany i koncepcje i uważa, że jeżeli układ drogowy w tym miejscu się nie zmieni, to będzie to komunikacyjny armagedon dla Śródmieścia - zauważa Czytelnik. - Większość osób skupia się na czwartym kręgu, a nie na tym, że jedyną możliwością opuszczenia parkingu będzie wąska, brukowana ulica Karmelicka. Z parkingu samochody nie mogą skręcić inaczej, jak w lewo, w stronę ul. Focha, bo w drugą stronę się nie da - przecież tam jest Brda. Co więcej jeszcze - na Focha wybudowano pośrodku przystanek wiedeński dla tramwajów - zaraz przy wyjeździe z Karmelickiej. Dalej w stronę ronda Jagiellonów są światła przy przejściu dla pieszych. Nie wyobrażam sobie, co się tam będzie działa po zakończonym spektaklu.

Czytelnik zwraca uwagę, że miasto zamiast rozładowywać korki, tylko je tworzy. - Korek to zawsze koszty dla zwyczajnych mieszkańców, płacimy za to, bo zużywają się sprzęgła, hamulce, wzrasta emisja spalin - podkreśla. - Poza tym wyobraźmy sobie, że ktoś przyjechał do opery od strony ul. Nakielskiej. Żeby wrócić, musi jechać do ronda Jagiellonów i zawrócić. W drugą stronę tak samo - najpierw trzeba dojechać do Królowej Jadwigi, żeby tam zawrócić i wjechać na parking!

No i faktycznie, jak na razie konkretnego pomysłu na rozwiązanie tego przyszłego galimatiasu nie ma.

Do drogowców należy tylko ul. Karmelicka

- Naszym pasem drogowym jest tylko ul. Karmelicka, będzie przebudowana, aby zapewnić dojazd do tego garażu podziemnego - informuje Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Przebudowa ma polegać jedynie na zbudowaniu dojazdów i dołożeniu do wąskiej Karmelickiej chodnika. Kostka brukowa ma zostać. Drogowcy podkreślają, że ulicy nie ma jak poszerzyć, choćby dlatego, że wzdłuż niej rosną drzewa. Poza tym... "u zbiegu Karmelickiej i Focha zawsze były korki."

Po spektaklu - sytuacja kryzysowa

Maciej Figas, dyrektor opery, zauważa: - Jeżeli po skończonym o godz. 22 spektaklu na ulicę Focha będzie chciało wyjechać 120 samochodów, to będzie to już sytuacja kryzysowa. Wysłałem w sprawie m.in. przystanku wiedeńskiego pismo do Urzędu Miasta, ale odpowiedź zastępcy prezydenta Bydgoszczy Mirosława Kozłowicza była masakryczna, przygotowana jak dla 5-latka. Prezydent stwierdził, że przystanek wiedeński służy pasażerom i ma za zadanie uspokajanie ruchu.

Kolizji też tam nie brakuje

Dyrektor opery wysłał pismo wykonawcom parkingu i czwartego kręgu. Co więcej - zwrócił się do policji o dane dotyczące kolizji na skrzyżowaniu Focha i Karmelickiej. - Stłuczek było tam bardzo wiele - podkreśla, dodając, że wciąż prowadzone są konsultacje i odbywają się spotkania z firmami, które mogą podpowiedzieć jakieś rozwiązania. - Parking ma być czynny za rok - dodaje.

- Do tego jest jednak potrzebne wsparcie ZDMiKP, choć po odpowiedzi prezydenta Kozłowicza może to być trudne - stwierdza Maciej Figas. Dyrektor zapowiedział kolejne wystąpienie do ratusza, tym razem bezpośrednio do Rafała Bruskiego, prezydenta miasta.

