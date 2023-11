Bydgoszczanie narzekają na problem z oświetleniem. ZDMiKP: - Jesienią to normalne Wojciech Mąka

Bydgoszczanie narzekają na uliczne latarnie - raz się palą, innym razem - nie. Arkadiusz Wojtasiewicz

Raz palą się w ciągu dnia, innym razem gasną zbyt wcześnie - mowa o latarniach ulicznych w Bydgoszczy. Jest coraz więcej zgłoszeń od mieszkańców, którzy - jak uważają - dochodzi do nieprawidłowości. W dużej części to polityka oszczędnościowa miasta, ale nie da się ukryć, że dochodzi także do awarii.