W KO w Bydgoszczy zdziwienie kandydaturą Czerskiej-Thomas z listy Trzeciej Drogi

- Pierwsze pytania dostałam już rok temu. Dla mnie jednak ważna jest lojalność. To było trudne, w końcu kiedy zdecydowałam się wejść do polityki, weszłam do Nowoczesnej. Porwała mnie tym, że działa na rzecz przedsiębiorców, jest opozycją do PO-PiS-u. Ta formuła niestety się skończyła. Chciałam już odejść z polityki. W listopadzie Radek [Radosław Rataj, Polska 2050, red.] odezwał się, umówiliśmy się na kawę - mówi Joanna Czerska-Thomas.

- Chciałam się dowiedzieć, czy w ogóle kobieta w Bydgoszczy ma szansę zaistnieć na stanowisku prezydenta miasta. Zleciłam badania, wyszło, że 90 proc. pytanych jest na tak- mówi Joanna Czerska-Thomas. - Przypuszczałam, że większość będzie na tak, ale nie że aż tylu badanych odpowie w ten sposób.

Jak tłumaczy, jesienią próbowała doprowadzić jeszcze do dyskusji na temat kształtu listy wyborczych w KO. - O listach kandydatów rozmawiać chciałam w listopadzie. Niestety nie było na to przestrzeni u decydentów, więc podjęłam taką decyzję. A start w wyborach to potrzeba ludzi aktywnych w polityce. Ktoś jest aktywny, to jest zapraszany, by pracować na wynik całej listy. Tak było. Teraz chcę pracować na rzecz mieszkańców całej Bydgoszczy.