Szykuje się trzeci kandydat na prezydenta Bydgoszczy? Trwają rozmowy z Joanną Czerską-Thomas

Joanna Czerska Thomas to znana w Bydgoszczy postać. Społeczniczka, przedsiębiorczyni, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy. Absolwentka MBA i Szkoły Liderów Politycznych. Laureatka nagrody specjalnej w konkursie o tytuł Społecznika Roku 2020 tygodnika Newsweek Polska. Współorganizatorka spotkań Biznes dla Kobiet. Od drugiego dnia wojny na Ukrainie współtworzy społeczną inicjatywę Bydgoszcz_pomaga_Ukrainie - to największy punkt pomocowy dla uchodźczyń w województwie kujawsko-pomorskim. Organizuje też wyjazdy pomocowe w Ukrainę.

Na listach Czerskiej-Thomas nie ma

Ale nie pojawiła się podczas czwartkowej (22.02) prezentacji list kandydatów na radnych ze wspólnego komitetu PO-Lewica. Nie ma jej także na żadnej z pięciu list kandydatów na bydgoskich radnych. To budzi zdziwienie.

Od stycznia nie jest w Nowoczesnej

Powód? - Od stycznia tego roku nie jestem już w z strukturach Nowoczesnej , podjęłam decyzję o rezygnacji - stwierdza w rozmowie z "Expressem Bydgoskim" Joanna Czerska-Thomas. I nie bez powodu zaczęto mówić w kuluarach, że wiceprzewodnicząca RM przymierza się do startu w wyborach na prezydenta Bydgoszczy z Trzeciej Drogi Hołowni i Kosiniak Kamysza. - Na razie niczego nie potwierdzam, rozmowy trwają, jeśli do tego dojdzie, będę informować - stwierdza wiceprzewodnicząca.

Nasz informator z Lewicy powątpiewa, żeby do tego startu doszło. - Nie zdobędzie odpowiedniej liczby głosów, ale może popsuć nieco wynik Rafałowi Bruskiemu - stwierdza. Inny nasz rozmówca zaznacza, że z kuluarowych plotek wynika, że odbyło się w ratuszu spotkanie Czerskiej-Thomas z prezydentem Rafałem Bruskiem. - Prawdopodobnie próbowano odwieść ją od startu w wyborach - mówi.

Rozmowy trwają, decyzji nie ma

Nowa Lewica, ale... stara?

- To nieprawda - zaprzecza Tylicki. - Mamy dziesięciu kandydatów na listach, trzech to młodzi ludzie z Wiosny Biedronia. Współpracujemy i z Wiosną, i z Razem chociażby w wyborach do sejmiku województwa.

Daniel Kaszubowski z Lewicy Razem, bydgoski społecznik, dementuje pogłoski, jakoby też miał startować na prezydenta miasta, choć rozmowy się odbywały.