Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica zaprezentowały kandydatów na bydgoskich radnych. Niespodzianek nie ma

Co jest w deklaracji?

- Jesteśmy przekonani, że wspólny start kandydatów Lewicy i Platformy Obywatelskiej wzmacnia listy naszych ugrupowań - czytała Matowska. Obie partie deklarują przyspieszenie rozwoju budownictwa społecznego, kontynuowanie działań mających na celu poprawę transportu miejskiego oraz zapewnienie środków na jego finansowanie. Stawiają też na rozwój edukacji i poszerzenia bazy szkolnictwa wyższego, a także zadbanie o zdrowie mieszkańców i lepszy dostęp do placówek leczniczych. Partie mają też starać się o utrzymanie wysokiej rangi miasta w dziedzinie kultury, opiekę nad seniorami, a także zadbanie o tereny zielone poprzez m.in. kolejne nasadzenia drzew.

W deklaracji zawarto najważniejsze punkty programu obu startujących wspólnie do wyborów 7 kwietnia partii. W dokumencie czytamy m.in. Że miasto Bydgoszcz jest miastem aktywności obywatelskich i społecznych, mających poprawić warunki życia mieszkańców. - Bydgoszcz jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w kraju - odczytywała deklarację Monika Matowska, przewodnicząca obecnej Rady Miasta. W dokumencie znalazła się deklaracja Lewicy, która biorąc pod uwagę długoletnia współpracę, popiera Rafała Bruskiego jako kandydata na prezydenta.

Michał Sztybel, przewodniczący bydgoskich struktur PO, podkreślił, że droga do porozumienia nie była prosta, ale obie partie dotąd podejmowały czasem niepopularne decyzje, ale brały odpowiedzialność za budżet miasta, a nie były przeciwko niemu. - Efektem tych decyzji jest to, że mimo trudnej sytuacji finansowej Bydgoszcz jest miastem wciąż się rozwijającym - podkreślił. Stwierdził też że celem kampanii jest zdobycie przez koalicje co najmniej 17 mandatów w 28-osobowej Radzie Miasta Bydgoszczy. - Rada Miasta będzie z uwagi na zmiany nieco mniejsza, ale osiągnięcie tego celu będzie możliwe tylko wtedy, jeśli będziemy startować razem.