W radzie miasta zasiądzie mniej radnych. To efekt spadku liczby mieszkańców

Poseł o drodze do centrum miasta

- Mam prawo ocenić, co się w mieście dzieje - rozpoczął sobotnią konwencję bydgoski poseł PiS, Piotr Król. - Mam nieodparte wrażenie że od wielu lat w wielu dziedzinach Bydgoszcz stoi w korku. W ostatnich badania przeprowadzonych na zlecenie obecnego prezydenta wybija si e jedna kwestia - komunikacja publiczna. Tak powiedziało 46 procent bydgoszczan. Blisko 50 procent bydgoszczan stwierdziło, że głównym problemem Bydgoszczy jest komunikacja publiczna. Kolejny problem wskazywany przez bydgoszczan to stan dróg i chodników. To są problemy, na który wpływa ma bezpośrednio prezydent miasta.